Ngày 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản thông báo tạm ngừng cấp phép tàu.

Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.

Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 12h ngày 5/10. Tạm ngừng cấp phép các hoạt động thăm quan, lưu trú trên biển. Thời gian tạm ngừng từ 8 giờ ngày 5/10. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về bão số 11.

Tàu du lịch tại vịnh Hạ Long vào bờ tránh bão. Ảnh: Phạm Công

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 11 và mưa lũ.

Trong đó, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với UBND các xã ven biển và các đơn vị liên quan thực hiện cấm biển từ 17h ngày 4/10.

Cụ thể, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi. Dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi sau thời gian cấm biển. Đến 21h cùng ngày, bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn, sắp xếp phương tiện không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã, phường bảo đảm an toàn cho người và tài sản ở khu vực bờ bao ven cửa sông, ven biển đề phòng triều cường gây tràn, vỡ bờ bao, đê bối.

Ngoài ra, trước 20h hôm nay, các xã ven biển khẩn trương di dời người lao động nuôi thủy hải sản ở các vùng bãi thấp trũng ven sông, ven biển; đóng cửa khẩu, băng két qua đê, đảm bảo an toàn cho nhà cửa, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kho tàng và đê điều.

Các đơn vị có liên quan chủ động lực lượng, phương tiện đến các địa bàn xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân tại địa phương, khu vực bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ; sẵn sàng triển khai ứng phó, cứu hộ khi có yêu cầu.

