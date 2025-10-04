Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (4/10), vị trí tâm bão số 11 Matmo cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Hướng di chuyển của bão số 11 Matmo cập nhật sáng 4/10. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 11 vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 5/10, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông; cường độ khả năng đạt cực đại cấp 13, giật cấp 16.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Đến 4h ngày 6/10, vị trí tâm bão trên vùng ven biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh; cường độ cấp 10, giật cấp 13.

24 giờ sau đó, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 15-20km/h, đi vào đất liền phía Đông Bắc khu vực Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, từ thời điểm bão di chuyển vào khu vực vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu, lúc này sẽ có 2 kịch bản di chuyển của bão số 11.

Kịch bản 1 (có xác suất khoảng 70-75%) tương ứng với xu hướng lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh và rút ra phía Đông, bão số 11 sẽ di chuyển theo hướng lệch Bắc nhiều hơn, ở trên đất liền nhiều hơn (khá giống đường đi của bão số 9).

Với kịch bản này, khi đến khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh, bão suy giảm từ 2-4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất; đồng thời, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng cấp 8-9, và có mưa to đến rất to ở Bắc Bộ (trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi).

Đối với kịch bản 2, cực đoan hơn (có xác suất khoảng 25-30%), là khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể khiến bão di chuyển chủ yếu trên biển nên suy yếu ít hơn kịch bản 1. Do đó, cường độ bão khi đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng sẽ mạnh hơn, có thể gây gió mạnh cấp 9-10 (giật cấp 12-14).

Với kịch bản này, ảnh hưởng gió mạnh sẽ mở rộng xuống phía nam hơn (Quảng Ninh - Ninh Bình); mưa lớn có xu hướng gia tăng, và vùng gió mạnh sẽ ăn sâu hơn vào đất liền, ở khu vực đồng bằng và Thanh Hóa.

Miền Bắc đến Nghệ An mưa lớn, nguy cơ ngập lụt

Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh; đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Do ảnh hưởng của bão số 11, vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 5/10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Đồng thời, từ 6-9/10, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ phổ biến ở mức trên báo động 2 đến trên báo động 3.