Tại cuộc họp này, HLV Đinh Hồng Vinh cùng Ban huấn luyện phân tích dữ liệu chi tiết từ trận thắng U22 Trung Quốc, rút kinh nghiệm cho các cầu thủ thông qua các tình huống cụ thể qua video.

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội, đặc biệt là sự tập trung ở những thời điểm then chốt, đồng thời yêu cầu toàn đội tiếp tục nâng cao khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc độ chuyển trạng thái và cải thiện hiệu quả ở những pha quyết định cuối cùng.

U22 Việt Nam rút kinh nghiệm sau trận thắng U22 Trung Quốc. Ảnh: VFF

Ông Vinh nhấn mạnh, chiến thắng trước U22 Trung Quốc rất quan trọng, nhưng điều mà đội cần là tiến bộ qua từng trận. Uzbekistan là đối thủ mạnh, có tổ chức tốt và lối chơi kỹ thuật, vì thế các cầu thủ phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa để duy trì sự chủ động.

Trước trận gặp U22 Uzbekistan, Trưởng đoàn Trần Anh Tú biểu dương U22 Việt Nam thể hiện bản lĩnh ngay trong trận mở màn và lưu ý rằng Panda Cup là cơ hội cọ xát quý giá để chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Ông Tú yêu cầu các cầu thủ giữ tinh thần tập trung, đảm bảo hồi phục thể lực để đạt phong độ tốt nhất cho hai trận còn lại.

Chiều 14/11, U22 Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U22 Uzbekistan. Ở trận đấu này, nhiều khả năng HLV Đinh Hồng Vinh có thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận ra quân, nhằm đánh giá kỹ lưỡng từng vị trí, giúp các cầu học hỏi đối thủ, thủ tích lũy kinh nghiệm.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan diễn ra lúc 14h30 (giờ Việt Nam) ngày 15/11.