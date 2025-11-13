Tiền đạo Gia Hưng của CLB Ninh Bình dành nhiều lời khen ngợi với Nguyễn Xuân Son ở tuyển Việt Nam, anh nói: "Có Xuân Son giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn. Anh ấy giúp đỡ đội tuyển rất nhiều. Xuân Son ở một đẳng cấp khác, và chúng tôi học hỏi được rất nhiều về cách di chuyển, tư duy của một tiền đạo thực thụ.

Dù mới trở lại sau 11 tháng chấn thương nhưng Xuân Son hòa nhập và bắt nhịp rất nhanh. Tôi phải học hỏi anh ấy rất nhiều”.

Xuân Son giúp tuyển Việt Nam có thêm nhiều sức mạnh. Ảnh: H.T

Với HLV Kim Sang Sik, Gia Hưng cho biết thầy rất vui tính, đoàn kết và luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ, điều đó giúp các thành viên tuyển Việt Nam cảm thấy dễ chịu. Về chiến thuật, HLV Kim yêu cầu một tiền đạo phải biết cách dứt điểm, di chuyển làm sao để phù hợp với triết lý của đội.

Đánh giá về trận gặp Lào, Gia Hưng nói: “Trong trận đấu tới, hàng tấn công của tuyển Việt Nam rất quan trọng. Cá nhân tôi cố gắng có được vị trí chính thức ở đội tuyển".

Hoàng Đức là đội phó tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Chiều 13/11, tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ). Trước buổi tập, Ban huấn luyện đội công bố ban cán sự ở đợt tập trung lần này. Theo đó, đội trưởng là Duy Mạnh, trong khi 2 đội phó là Quang Hải và Hoàng Đức. Đây đều là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, có uy tín, là trụ cột không thể thiếu ở tuyển Việt Nam.

Về lực lượng, lần đầu tiên tuyển Việt Nam có đầy đủ quân số với 23 cầu thủ, sau khi Đặng Văn Lâm và Hai Long trở lại tập luyện. Trước đó, Văn Lâm bị căng cơ đùi, trong khi Hai Long bị đau vai.

Tuyển Việt Nam lên đường sang Lào vào ngày 15/11, chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào lúc 19h ngày 19/11 trên SVĐ Quốc gia Lào.