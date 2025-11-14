Chiều 13/11, HLV Kim Sang Sik nhận tin vui từ sự trở lại của Đặng Văn Lâm sau chấn thương. Trước đó, thủ thành sinh năm 1993 bị căng cơ đùi ngay ở buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Văn Lâm hồi phục giúp HLV Kim Sang Sik có 3 lựa chọn cho vị trí khung thành đội tuyển, cùng với Đình Triệu và Văn Việt. Điều này cũng có nghĩa chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ đau đầu hơn khi đưa ra quyết định "chấm" ai bắt chính trong trận gặp Lào sắp tới.

Văn Lâm chơi tốt ở CLB nhưng lại mắc lỗi ở tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, cơ hội với Đặng Văn Lâm không nhiều. Ngoài việc anh vẫn cần thêm thời gian để bình phục hoàn toàn chấn thương, thì HLV Kim Sang Sik bắt đầu trao nhiều cơ hội hơn cho những thủ môn trẻ.

Ở đợt tập trung hồi tháng 10, Đặng Văn Lâm bắt chính khi tuyển Việt Nam đá lượt đi với Nepal, nhưng thủ thành CLB Ninh Bình mất điểm vì sai sót của mình.

Đó là tình huống diễn ra ở đầu hiệp 2, khi Phạm Xuân Mạnh trả bóng lại cho Văn Lâm. Thủ thành 32 tuổi bất ngờ chuyền hỏng khiến khung thành tuyển Việt Nam rơi vào thế nguy hiểm. Rất may cầu thủ Nepal không tận dụng được cơ hội, và Duy Mạnh kịp thời giải nguy. Nếu cầu thủ đối phương là một chân sút đẳng cấp hơn, Văn Lâm có thể phải trả giá đắt với sự bất cẩn đáng trách này.

Dù tuyển Việt Nam thắng chung cuộc, nhưng cơ hội với Văn Lâm không còn ở trận lượt về gặp Nepal. Người được HLV Kim Sang Sik lựa chọn là gương mặt trẻ Trung Kiên.

Cơ hội cho Văn Việt?

Ở đợt tập trung này, Trung Kiên trở lại U22 Việt Nam, nhưng ĐTQG lại có sự xuất hiện của Văn Việt và thủ thành nhiều kinh nghiệm Đình Triệu. Trong hai thủ thành này, HLV Kim rất tin tưởng Đình Triệu, nhưng nếu chiến lược gia này chọn Văn Việt bắt chính ở trận gặp Lào không phải là bất ngờ.

Lý do bởi Văn Việt đang có phong độ ổn định tại V-League (anh chỉ để thủng lưới 8 bàn sau 11 trận cùng CLB Thể Công Viettel). Hơn nữa, trận gặp Lào không quá áp lực với hàng phòng ngự tuyển Việt Nam, vì thế HLV Kim Sang Sik khả năng sẽ có những thử nghiệm để làm mới đội hình cũng như lối chơi, nhằm tính đường xa cho trận quyết đấu với Malaysia vào tháng 3/2026.