Tổng thống Mỹ Trump từng nói Greenland nên chịu sự kiểm soát của Mỹ. Ảnh: Mediaite

Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Trump lần đầu tiên đề xuất mua đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, vào năm 2019. Ý tưởng này nhanh chóng bị Đan Mạch và chính quyền Greenland bác bỏ. Kể từ khi trở lại nắm quyền ở Nhà Trắng nhiệm kỳ 2, ông Trump đã khôi phục kế hoạch trên, coi Greenland là yếu tố quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ nhưng loại trừ việc dùng vũ lực để giành quyền kiểm soát.

Đan Mạch coi áp lực mới trên là mối đe dọa trực tiếp tới chủ quyền đất nước, nên đã phản ứng bằng cách tăng cường phòng thủ và mở rộng hoạt động giám sát quân sự, dân sự tại Greenland.

Tờ Politiken ngày 26/11 đưa tin, Bộ Ngoại giao Đan Mạch đã thiết lập một đội "gác đêm" để theo dõi các tuyên bố của ông Trump vào ban đêm nhằm nắm bắt kịp thời các thông điệp và hành động của nhà lãnh đạo Mỹ, dù múi giờ giữa hai nước chênh lệch 6 tiếng.

Ca trực của đội gác đêm mỗi ngày dự kiến sẽ bắt đầu vào 17h hàng ngày tới 5h sáng ngày hôm sau. Khi ca trực kết thúc, một báo cáo về các tuyên bố của ông Trump phải được soạn thảo và gửi cho chính phủ cùng các cơ quan liên quan. Đội gác đêm được cho có nhiệm vụ theo dõi những phát ngôn của ông Trump về Đan Mạch, nhất là liên quan đến Greenland.

Các nguồn tin cho biết, động thái trên nhằm giảm bớt áp lực cho các quan chức, giúp họ không còn phải "lấy điện thoại ngay lập tức" khi ông Trump đưa ra thông báo và đội gác đêm sẽ cập nhật thông tin cho chính phủ.

Việc trực đêm là một trong số những điều chỉnh mà chính quyền Đan Mạch thực hiện trong nhiệm kỳ thứ 2 của đương kim tổng thống Mỹ. Các thay đổi khác gồm tăng gấp đôi nhân sự cho hoạt động ngoại giao công chúng tại đại sứ quán Đan Mạch ở Washington và tăng cường đại diện của Greenland tại cùng tòa nhà.