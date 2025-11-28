Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo tờ DW, cảnh báo trên được ông Trump đưa ra hôm qua (27/11) sau nhiều tuần Mỹ triển khai rầm rộ lực lượng và khí tài tới vùng biển Caribe. Washington cho biết, đó là một phần của nỗ lực ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia và buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, Venezuela cho rằng việc Mỹ tăng cường quân và chiến dịch của nước này thực chất là một nỗ lực bí mật nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Trump trước đó đã cảnh báo về khả năng có hành động quân sự nhắm vào các địa điểm ở Venezuela và tuyên bố ông Maduro cùng các thành viên cấp cao của chính phủ Venezuela có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Người đứng đầu Venezuela đã bác bỏ những cáo buộc trên.

Trong một cuộc gọi video tới các quân nhân Mỹ nhân dịp Lễ Tạ ơn, ông Trump nói: "Các bạn thực sự là xương sống của không quân Mỹ. Trong những tuần gần đây, các bạn đã nỗ lực ngăn chặn những kẻ buôn bán ma túy Venezuela. Tất nhiên, không còn quá nhiều những kẻ buôn bán ma túy di chuyển bằng đường biển nữa. Chúng ta đã ngăn chặn được 85% số đó bằng đường biển và chúng ta sẽ bắt đầu ngăn chặn họ bằng đường bộ. Đường bộ thì dễ hơn, việc đó sẽ sớm bắt đầu".

Một số đơn vị nhận được điện thoại của ông Trump đã tham gia trực tiếp vào sáng kiến chống ma túy mang tên "Southern Spear". Quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 20 cuộc tấn công vào tàu thuyền ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.