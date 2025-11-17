Đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về các dự thảo liên quan đến giáo dục - đào tạo. Cụ thể, đó là các dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có những quy định đáng chú ý như: Giáo dục trung học cơ sở là giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi; quy định một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc; không tổ chức hội đồng trường trong cơ sở giáo dục công lập...

Dự thảo luật đã bỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp THCS, thay bằng việc hiệu trưởng xác nhận hoàn thành chương trình học.

Ngày mai, Quốc hội sẽ thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai và mức biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung.

Cụ thể, dự thảo đề xuất nâng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng, đồng thời nâng mức biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng. Quy định này nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và biến động giá cả so với thời điểm năm 2018.

Nếu phát hiện tài sản, thu nhập tăng từ 1 tỷ đồng trở lên mà không được kê khai, cơ quan kiểm soát có quyền yêu cầu người đó bổ sung thông tin, đồng thời giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm.

Trường hợp người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc tài sản, thu nhập trong năm tăng từ 1 tỷ đồng trở lên thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tiến hành xác minh.

Dự thảo cũng đã bổ sung quy định “việc kê khai, giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”.

Tuần này, Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào các dự án: Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Các đại biểu cũng thảo luận về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.