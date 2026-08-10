Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần ngày 8/8, hưởng thọ 70 tuổi. Ông là lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, là người có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng Lào cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Bà Nguyễn Thị Thanh chia sẻ, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

"Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam - Lào" - bà nêu rõ.

Đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định để tang Chủ tịch Quốc hội Lào theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10-11/8.

Các đại biểu sau đó dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện chia buồn tới Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong.

Chiều 9/8, đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã tới viếng, ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam cũng đã đến viếng Chủ tịch Quốc hội Lào.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đoàn đại biểu Việt Nam đã đặt vòng hoa và dành một phút tưởng niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Đoàn đã chia buồn sâu sắc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào anh em cùng gia quyến Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: TTXVN