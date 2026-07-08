Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Dự kiến, kỳ họp khai mạc ngày 3/8, bế mạc ngày 24/8.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến họp vào cả thứ 7, chủ nhật và được chia làm 2 đợt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 27 nội dung, trong đó xem xét, thông qua 20 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương chuẩn bị bảo đảm chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình tại kỳ họp, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục tăng cường chất lượng của quá trình thẩm tra các dự án luật, nghị quyết.

Trước đó, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã có báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp. Ông cho biết thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp khoảng 5 ngày để các cơ quan có thời gian nghiên cứu, chỉnh lý các nội dung trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, sau đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và tiếp tục hoàn thiện để gửi đại biểu trước khi biểu quyết thông qua.

Do thời gian không còn nhiều nên ông Mạnh đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ tài liệu chính thức các nội dung trình tại kỳ họp để gửi đến các đại biểu, chậm nhất vào ngày 20/7 đối với dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và ngày 15/7 đối với dự thảo nghị quyết, dự án khác.

Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 20 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt...

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp. Ảnh: QH

Đáng chú ý, tại kỳ họp không thường lệ, các đại biểu sẽ cho ý kiến lần đầu với 4 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ quyết định 3 nội dung thuộc vấn đề quan trọng của đất nước, gồm: chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và thành lập thành phố Quảng Ninh.

Dự kiến, các đại biểu sẽ thảo luận chung về các dự án, dự thảo cùng lĩnh vực, cơ quan trình, thẩm tra hoặc bố trí thảo luận sớm các nội dung đã được Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến trước.