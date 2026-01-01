Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 370/2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành và UBND xã, phường, đặc khu. Nghị định có hiệu lực từ hôm nay.

Nghị định quy định việc xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp.

Các cơ quan, tổ chức cùng cấp thì số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức không có tổ chức bên trong tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức có tổ chức bên trong.

Tại thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể nhiều hơn số lượng so với quy định. Chậm nhất là 5 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền có hiệu lực, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp thực hiện đúng quy định.

Hà Nội, TPHCM được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở

Cấp phó của người đứng đầu sở thuộc UBND cấp tỉnh (phó giám đốc sở) do chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của giám đốc sở, giúp giám đốc sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do giám đốc sở phân công.

Số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người/sở.

Các sở khi hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm 1 người hoặc khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm 2 người.

Trường hợp sở thực hiện hợp nhất, sáp nhập theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì số lượng phó giám đốc sở sau hợp nhất, sáp nhập được tăng thêm 1 người.

Trường hợp sở thực hiện hợp nhất, sáp nhập theo quyết định của cấp có thẩm quyền và tiếp tục thực hiện hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm 2 người hoặc hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm 3 người.

Trường hợp các sở đặc thù không thực hiện hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người/sở.

Với TP Hà Nội và TPHCM ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo quy định trên thì được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Số lượng phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở

Phòng thuộc sở có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 1 phó trưởng phòng; có từ 10 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng; có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó trưởng phòng.

Chi cục thuộc sở có từ 1 đến 3 phòng và tương đương được bố trí 1 Phó Chi cục trưởng; không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 Phó Chi cục trưởng.

Theo quy định mới, phòng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã. Phòng có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật”.

Nghị định quy định người đứng đầu phòng thuộc UBND cấp xã (Trưởng phòng) do Chủ tịch UBND cấp xã bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng.

Cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc UBND cấp xã (phó trưởng phòng) là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng.

Số lượng phó trưởng phòng được tính trên nguyên tắc bình quân 2 cấp phó/phòng. Căn cứ quy định trên và số lượng phòng chuyên môn được thành lập, UBND cấp xã quyết định cụ thể số lượng phó trưởng phòng của từng phòng chuyên môn thuộc phạm vi quản lý.

Về khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, Nghị định số 370/2025 quy định UBND cấp tỉnh quyết định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn được áp dụng tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá bình quân 4,5 tổ chức (bao gồm: các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công) trên 1 đơn vị hành chính cấp xã.

Riêng TP Hà Nội và TPHCM bảo đảm không vượt quá bình quân 4,7 tổ chức (bao gồm: các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công) trên 1 đơn vị hành chính cấp xã.