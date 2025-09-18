Theo NXB Trẻ, những thành kiến xã hội về độ tuổi trong nhiều công việc vẫn tồn tại, khiến người lớn tuổi dần bị gạt ra khỏi xã hội. Trong khi ở nhiều nước phát triển, người già vẫn tham gia hiệu quả vào các hoạt động, tại Việt Nam, độ tuổi sau 35 đã được xem là già cho nhiều ngành.

Dòng sách tập trung hai chủ đề chính: chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; chia sẻ về cuộc sống, khơi gợi tinh thần sống tích cực, bình thản đón nhận những thay đổi không thể tránh.

Các cuốn sách mới phù hợp với độ tuổi trung niên.

Sống đời ngân vang của tác giả Stephen R. Covey khẳng định "việc quan trọng nhất vẫn luôn ở phía trước", bất kể độ tuổi. Đây là cuốn sách cuối cùng của tác giả 7 thói quen hiệu quả, được viết cùng con gái và xuất bản 10 năm sau khi ông qua đời. Sách giới thiệu triết lý tinh thần ngân vang, có thể áp dụng ở bất cứ giai đoạn nào trong đời.

Món quà của sinh mệnh của vợ chồng Irvin D. Yalom và Marilyn Yalom là tự truyện xúc động về hành trình một năm chống chọi bệnh ung thư tủy xương. Hai vợ chồng gắn bó 65 năm cùng viết sách để chia sẻ kinh nghiệm đối mặt với bệnh nan y, giúp nhiều gia đình khác có chuẩn bị tinh thần.

Sống một đời xứng đáng của bác sĩ Gladys McGarey, người được công nhận là "người khai sinh ra Y học toàn diện", chia sẻ bí quyết sống khỏe của bà khi qua đời ở tuổi 103. Sau hơn 70 năm hành nghề, bà nhận ra yếu tố quan trọng của việc chữa bệnh nằm ở chính tâm hồn của mỗi người.

NXB Trẻ cũng phát hành các sách chăm sóc sức khỏe khác như Tăng cường trí nhớ - phòng bệnh Alzheimer, Tại sao chúng ta lại già đi, Ăn gì không già và Tâm lý học sức khỏe, mang lại cảm hứng và bài học cho người trẻ, đặc biệt khi các chứng bệnh "tuổi già" đang ngày càng trẻ hóa.