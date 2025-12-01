Đây là giải pháp dành cho những người dùng đang tìm kiếm một thiết bị sao lưu và truyền tải dữ liệu di động đáng tin cậy với chi phí hợp lý.

Ổ cứng SSD di động đa kết nối cho phép truyền tải dữ liệu dễ dàng giữa các thiết bị trang bị cổng kết nối USB Type-A và USB-C. Ảnh: Kingston

Sở hữu vẻ ngoài tinh tế của một chiếc USB truyền thống bên trong lớp vỏ kim loại nhỏ gọn và bền bỉ, ổ cứng SSD di động đa kết nối cho phép truyền tải dữ liệu dễ dàng giữa các thiết bị trang bị cổng kết nối USB Type-A và USB-C như laptop, máy tính bàn, thiết bị di động và những thiết bị khác.

Với kích thước dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay (71,85 x 21,1 x 8,6mm), nặng 13g, sản phẩm có thể được cất giữ thuận tiện trong túi áo, túi quần hoặc túi xách mà không gây vướng víu.

Ổ SSD di động đa kết nối hiện có các mức dung lượng từ 512GB, 1TB đến 2TB. Ảnh: Kingston

Nhờ trang bị cổng kết nối chuẩn USB 3.2 Gen 2, sản phẩm có tốc độ đọc và ghi tối đa lần lượt là 1.050MB/giây và 950MB/giây.

Để nâng cao năng suất và tối ưu hóa quy trình làm việc, giải pháp lưu trữ và truyền tải tất cả trong một này sở hữu mức dung lượng lên đến 2TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ các tập tin lớn, hình ảnh độ phân giải cao và video 4K.

“Ngày càng nhiều người dùng mong muốn chủ động quản lý và kiểm soát dữ liệu cá nhân. Giờ đây, với sự tiện lợi từ ổ SSD di động đa kết nối của Kingston, người dùng hoàn toàn có thể hiện thực hóa điều đó, đồng thời dễ đàng truyền tải, chia sẻ, hoặc sao lưu các dữ liệu quan trọng giữa các thiết bi trang bi công kết nối USB-A và USB-C”, đại diện Kingston chia sẻ.

Ổ SSD di động đa kết nối hiện có các mức dung lượng từ 512GB, 1TB đến 2TB, cũng như đi kèm chế độ bảo hành giới hạn 5 năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.