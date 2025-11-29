Bài so sánh dưới đây, dựa trên những rò rỉ, tin đồn và phân tích từ giới công nghệ, sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về Galaxy S26 Ultra trước khi quyết định.

Mẫu Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Tom's Guide

Hiệu năng và bộ xử lý: Cú hích lớn từ Snapdragon mới

Một trong những điểm được kỳ vọng nhất ở Galaxy S26 Ultra là chip xử lý. Theo các tin rò rỉ, máy có thể dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (dành riêng cho Galaxy), cùng với các biến thể RAM lên tới 16GB ở một số thị trường.

Điều này hứa hẹn một bước tiến rõ rệt về hiệu năng - cả xử lý đơn nhân, đa nhân lẫn đồ họa đều mạnh hơn trước.

Song song đó, sự kết hợp chip mới (có thể hỗ trợ các tác vụ AI) cùng RAM LPDDR5X nhanh hơn và hiệu quả hơn, giúp điện thoại phản hồi nhanh hơn, hoạt động mượt hơn cho các tác vụ nặng như chỉnh ảnh, chơi game, đa nhiệm và có thể cả những tác vụ dự đoán thông minh trong tương lai.

Với người dùng đang tìm kiếm hiệu năng “tối đa”, Galaxy S26 Ultra dường như là sự nâng cấp đáng cân nhắc.

Camera và nhiếp ảnh: Cải thiện tinh tế chứ không lột xác

Hệ thống camera của S25 Ultra vốn đã rất mạnh, với cảm biến chính 200MP và các ống kính telephoto, góc rộng hỗ trợ người dùng đa dạng nhu cầu.

Ở Galaxy S26 Ultra, điểm cải tiến chủ yếu nằm ở cảm biến chính: vẫn 200MP, nhưng khẩu độ được nâng lên f/1.4, cho khả năng thu sáng tốt hơn - đặc biệt có lợi khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. Ống kính telephoto 3x được đồn đoán nâng từ 10MP lên 12MP và sẽ có hệ thống lấy nét laser nhanh hơn.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: DrTech /YouTube)

Tuy nhiên, các ống kính phụ như góc rộng hay zoom xa 5x dường như không có thay đổi đột phá, tức hệ thống camera vẫn mang tính “tối ưu và tinh chỉnh” hơn là “cách mạng”.

Với người dùng chụp ảnh thông thường, việc nâng cấp camera có thể không đem lại sự khác biệt quá rõ nét. Nhưng nếu bạn thường xuyên chụp đêm, ảnh thiếu sáng, hoặc cần chất lượng cao, S26 Ultra sẽ cho trải nghiệm tốt hơn.

Pin, sạc và thiết kế: Mảnh ghép hoàn thiện hơn

Về thời lượng pin và sạc, Galaxy S26 Ultra được đồn đoán sẽ tăng dung lượng từ 5.000mAh (của S25 Ultra) lên khoảng 5.200 - 5.400mAh.

Bên cạnh đó, tốc độ sạc cũng được cải thiện: hỗ trợ sạc có dây 60W và sạc không dây 25W, nhanh hơn đáng kể so với 45W trên S25 Ultra.

Về thiết kế, mặc dù S26 Ultra không lột xác hoàn toàn, máy được kỳ vọng sẽ mỏng hơn một chút, khung viền được tinh chỉnh, và mặt lưng có thể quay lại kiểu “camera island” - tức cụm camera hơi nhô lên thay vì phẳng - nhằm khắc phục một điểm yếu về thiết kế của S25 Ultra (đó là các vòng tròn ống kính dễ dính bụi, sợi vải khi để trong túi).

Với những ai quan tâm đến sự “trang nhã, hoàn chỉnh” (thiết kế nhỏ gọn, sạc nhanh, pin khỏe) S26 Ultra tiếp tục giữ vững phong độ flagship.

Có nên nâng cấp từ S25 Ultra?

Nhìn chung, Galaxy S26 Ultra mang đến những tinh chỉnh đáng giá: hiệu năng mạnh hơn, camera chụp thiếu sáng tốt hơn, pin và sạc cải thiện, cùng thiết kế hoàn thiện hơn. Nhưng so với S25 Ultra, vốn đã cực kỳ cao cấp, đây là một bước nâng cấp mang tính “tiến hoá chứ không cách mạng”.

Nếu bạn đang dùng một máy đời cũ hơn (S24 Ultra trở xuống), hoặc cần sức mạnh tối đa, chụp ảnh chuyên sâu, đa nhiệm cao, S26 Ultra đáng để cân nhắc.

Nếu bạn đã dùng S25 Ultra và hài lòng với hiệu năng, camera, pin, thiết kế hiện tại, việc nâng cấp có thể không thực sự cần thiết, ít nhất là ngay thời điểm này.

Một số nhà phân tích thậm chí cho rằng, Galaxy S26 Ultra sẽ là “bản tinh chỉnh hoàn thiện hơn”, phù hợp với người muốn máy tổng thể tốt nhất, hơn là người đi tìm sự thay đổi lớn.

Không có câu trả lời chung cho tất cả, “có nên nâng cấp lên Galaxy S26 Ultra hay không” phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thực tế của bạn: bạn có cần chip mạnh nhất, pin tốt hơn, chụp thiếu sáng, sạc nhanh hay bạn thấy ổn với smartphone hiện tại.

Nếu bạn là người theo dõi công nghệ, muốn trải nghiệm flagship “mạnh nhất có thể” ở thời điểm hiện tại, S26 Ultra là lựa chọn đáng giá. Nhưng nếu S25 Ultra đã đáp ứng đủ, bạn hoàn toàn có thể đợi thêm một thế hệ nữa hoặc giữ máy để tiết kiệm chi phí.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)