Sáng 30/1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách dày gần 600 trang khổ lớn được xuất bản song ngữ Việt - Anh, tuyển chọn hơn 200 bức ảnh tư liệu quý, tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập đến thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm- Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Ông Lâm cũng nhấn mạnh ý nghĩa bài viết Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta! của Tổng Bí thư Tô Lâm sau Đại hội XIV như lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân biến quyết tâm thành hành động, xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững và hùng cường.

Tại buổi lễ, TS. Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, lễ giới thiệu cuốn sách là hoạt động cụ thể hóa Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

TS. Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam là ấn phẩm có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh sinh động, toàn diện những thành tựu to lớn, mang tầm vóc lịch sử của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong suốt 80 năm kể từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh những thành tựu nổi bật qua 40 năm đổi mới.

Sách gồm 3 phần.

Phần thứ nhất, Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm rõ những dấu mốc lớn của lịch sử cách mạng giai đoạn 1930 - 1975, khẳng định vai trò lãnh đạo quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam với các mốc son như Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Phần thứ hai, Việt Nam - Kỷ nguyên đổi mới, hội nhập và phát triển, phản ánh những thành tựu toàn diện của đất nước qua 40 năm đổi mới với kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Phần thứ ba, Việt Nam - Khát vọng hùng cường, nhấn mạnh những thành tựu mang tầm vóc thời đại, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.