Chị Hà (28 tuổi) liên tục bị ngứa, cộm, khó chịu ở vùng mi mắt. Ban đầu chị nghĩ do dị ứng mỹ phẩm nên tự mua thuốc nhỏ mắt và thay đổi các sản phẩm trang điểm, nhưng tình trạng không cải thiện.

“Tôi tưởng chỉ là bụi vào mắt hay viêm nhẹ do dùng mascara nhưng mấy tuần liền, mắt cứ ngứa liên tục nhất là về đêm, sáng ngủ dậy còn sưng nhẹ”, chị kể.

Gần đây, chị Hà đến bệnh viện khám. Các bác sĩ tiến hành soi mắt dưới kinh hiển vi và phát hiện hàng chục con rận mu (Pthirus pubis) có kích thước 1-1,2mm ký sinh tại hai mi mắt cùng rất nhiều trứng rận bám dọc theo các sợi lông mi.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Công Trí, chuyên khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da tại TPHCM đã soi da và thực hiện các xét nghiệm tìm rận ở những vị trí rận thường cư trú như vùng lông mu, nách, lông mày, … để tìm thêm ổ bệnh tại những vị trí hay gặp. Kết quả cho thấy không ghi nhận thêm tổn thương nào khác.

Sau khi xác nhận rận mu chỉ ký sinh ở mi mắt và lông mi, bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc mỡ tra mắt chứa thành phần làm ngạt ký sinh trùng và thuốc bôi, kéo dài từ 7–10 ngày.

Đồng thời, bác sĩ cũng hướng dẫn người bệnh chú ý vệ sinh cá nhân kỹ lưỡng, giặt sạch và phơi nắng toàn bộ chăn màn, khăn gối, tránh dùng chung đồ dùng cá nhân với người thân trong gia đình để phòng ngừa lây nhiễm chéo.

Bác sĩ Trí cũng khuyến cáo nếu người nhà có triệu chứng tương tự, cần đi khám để điều trị rận, tránh lây nhiễm diện rộng và tái phát.

Sau 2 tuần điều trị, tổn thương viêm bờ mi của chị Hà giảm hẳn, không còn rận mu và trứng rận trên mi mắt.

Rận mu là loài ký sinh trùng thường sống ở vùng lông mu, nhưng cũng có thể lan sang các vùng khác như lông mi, lông mày, lông ngực, lông nách… đặc biệt qua tiếp xúc gần, dùng chung khăn, chăn gối hoặc vệ sinh kém.

Nếu không điều trị dứt điểm, rận mu có thể gây ngứa dữ dội ở vùng ký sinh, gãi ngứa gây trầy xước da còn có thể dẫn đến bội nhiễm do vi khuẩn.

