AC Milan của Massimiliano Allegri đang phải chịu nhiều áp lực, và ông cố gắng để xoay sở giữa lúc nhân sự vẫn chưa ổn định.

Bước vào vòng 2 Serie A, Allegri vẫn chưa có sự phục vụ của Rafael Leao, cộng thêm tiền vệ Jashari cũng vắng mặt vì chấn thương. Pulisic chỉ ngồi dự bị do mắt cá chưa hoàn toàn bình phục.

Modric tiếp tục ghi dấu ấn cùng Milan. Ảnh: Lega Serie A

Vì vậy, Musah và tân binh Estupinan trở thành những giải pháp tấn công ở hai cánh trong sơ đồ 3-4-2-1.

Những sai sót phòng ngự của Estupinan trong hiệp 1 khiến người hâm mộ nhớ về thời của Theo Hernandez. Rõ ràng Allegri và Milan còn nhiều việc phải làm về di chuyển chiến thuật.

Sự chú ý trong trận đấu ở Via del Mare hướng về Santi Gimenez. Tiền đạo người Mexico liên quan đến tin đồn phải ra đi, khi Milan đạt thỏa thuận mua Nkunku từ Chelsea, cũng như có khả năng lấy Dovbyk của Roma.

Hiệp 1 diễn ra chặt chẽ và thiếu cơ hội. Milan cầm bóng 61% nhưng không tạo ra nhiều tình huống tấn công sắc nét.

Pha bóng đáng chú ý nhất đến từ Gabbia với cú đánh đầu sau quả phạt góc, nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì anh phạm lỗi với cầu thủ Lecce.

Chỉ đến sau giờ nghỉ, trận đấu mới trở nên sôi động hơn. Lần thứ hai Milan đưa bóng vào lưới Lecce, lần này do Gimenez dứt điểm, nhưng VAR tiếp tục từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Giống như trận mở màn thua sốc Cremonese, Luka Modric tiếp tục cầm nhịp và chơi điềm tĩnh. Anh là cầu thủ năng nổ nhất bên phía Milan, với nhiều đường chuyền tinh tế.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, bàn thắng cũng đến với Milan và khẳng định thêm vai trò quan trọng của Modric.

Milan có chiến thắng quan trọng. Ảnh: Lega Serie A

Từ tình huống đá phạt ngoài vòng cấm, tiền vệ người Croatia tạo đường bóng hoàn hảo để Loftus-Cheek đánh đầu ngược ra sau tung lưới Falcone. Pha bóng này giúp Milan thi đấu tự tin hơn hẳn, rũ bỏ sự căng thẳng.

Đến phút 86, Milan ấn định chiến thắng 2-0. Pulisic vào sân, có pha tranh chấp tốt rồi thoát khỏi hai hậu vệ Lecce, xâm nhập vòng cấm dứt điểm tinh tế.

“Tôi hạnh phúc ở Milan, tôi cảm thấy rất tuyệt vời tại Italia, và cho đến nay mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp”, Modric lên tiếng khi cùng Rossoneri giành chiến thắng đầu tiên ở Serie A 2025/26.

“Các đồng đội đang làm mọi cách để giúp tôi hòa nhập và giúp cuộc sống ở Milan dễ dàng hơn.

Tôi có bầu không khí thực sự tuyệt vời xung quanh mình, rất vui mừng với chiến thắng đầu tiên tại Milan”.

Ghi bàn: Loftus-Cheek 66’, Pulisic 86’.