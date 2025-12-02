Rắc rối tiếp tục diễn ra dưới thời Alonso, với trận hòa 1-1 Girona cuối tuần qua. Real Madrid không thắng ở cả 3 vòng đấu gần nhất tại La Liga.

Nguồn tin từ The Atheltic cho hay, Xabi Alonso đang chịu áp lực ngày càng tăng cao sau chuỗi thành tích kém cỏi của đội bóng Hoàng gia.

Xabi Alonso phải đối mặt nhiều áp lực - Ảnh: SunSport

Mô tả từ nội bộ đội bóng cho hay, tình hình hiện tại "rất khó khăn" vì Real Madrid đang chơi tệ. Giới mộ điệu còn ví màn trình diễn trước Girona chẳng khác gì thảm họa.

Chính vì thế, các trận sắp tới của Los Blancos sẽ đặc biệt quan trọng vì lãnh đạo CLB yêu cầu kết quả cùng màn thể hiện trên sân thuyết phục hơn.

Real khởi đầu tốt ở La Liga dưới thời Alonso khi thắng 10/11 vòng đầu tiên. Tuy nhiên, đã xuất hiện thái độ bất mãn từ phía cầu thủ chủ chốt, đơn cử như Vinicius.

Nhiều thành viên khác trong đội hình cũng không hài lòng với chiến thuật và triết lý của Alonso, bởi điều đó không mang lại cho họ sự tự do như trước đây.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha phải vất vả để cân bằng đội hình, xếp Kylian Mbappe, Vinicius và Jude Bellingham chơi cùng nhau.

Theo chương trình phát thanh El Partidazo de COPE, 6 cầu thủ mang tư tưởng chống lại HLV Xabi Alonso, gồm Fede Valverde, Vinicius, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick và Ferland Mendy.

Vinicius bất hòa với HLV Alonso - Ảnh: Alamy

Điểm nóng chính là mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa Xabi Alonso và Vinicius Jr.

HLV 44 tuổi loại Vinicius Jr ra khỏi đội hình xuất phát 4 lần kể từ đầu mùa. Ngôi sao người Brazil cũng chỉ đá trọn vẹn 90 phút trong 4 trận đấu.

Báo chí xứ bò tót còn cho rằng, Vini sẽ từ chối ký hợp đồng mới cho đến lúc tình hình được giải quyết - kịch bản ác mộng đối với lãnh đạo đội bóng Hoàng gia.