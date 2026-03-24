Derby của Vinicius

Trong cuộc rượt đuổi Barcelona, Real Madrid tái ngộ Atletico, một trong những ký ức tồi tệ nhất của họ mùa này. Đó là trận derby thua 2-5 tại Metropolitano, nơi lần đầu tiên dự án của Xabi Alonso bộc lộ những vết rạn.

Những cuộc đối đầu như vậy luôn khốc liệt bất kể vị trí hai đội, với nhịp độ thường do tập thể của Diego Simeone áp đặt. Nhưng Real Madrid của Arbeloa đã khơi lại bản năng hoang dại và sức bền.

Vinicius tìm lại niềm vui. Ảnh: RMCF

Real Madrid dồn ép Atletico trong một số giai đoạn, đối thủ chịu đựng rồi vượt lên dẫn trước, sau đó “Los Blancos” vùng dậy nhờ những pha bùng nổ của Vinicius Junior và Federico Valverde.

Ngay cả khi trọng tài truất quyền thi đấu tiền vệ người Uruguay vì pha vào bóng với Alex Baena, đội chủ sân Bernabeu vẫn trụ vững để làm sống động cuộc đua La Liga.

Mọi thứ khởi đầu trái với thông lệ. Dù Kylian Mbappe và Jude Bellingham, bộ đôi tấn công chủ lực trận lượt đi trong hệ thống của Alonso, ngồi trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, Real Madrid trình diễn phiên bản giàu năng lượng, với Thiago Pitarch là nguồn phát động.

Nhưng trên hết là dấu ấn Vinicius và Valverde. Cầu thủ người Uruguay diễn lại tình huống mở tỷ số vào lưới Man City, nhưng lần này cú đá của anh bị cột dọc từ chối sau khi đã loại thủ môn Juan Musso. Sau đó, anh tận dụng sai lầm của đối thủ để ghi bàn thứ 6 trong 5 trận gần nhất.

Trong khi đó, Vinicius ghi cú đúp – cú sút phạt đền gỡ hòa 1-1 mới là pha lập công đầu tiên của anh trong các trận derby Madrid tại La Liga.

Ngoài ra, lần đầu tiên trong sự nghiệp, ngôi sao người Brazil ghi cú đúp trong 2 trận liên tiếp. Trước đó, anh tỏa sáng giúp Real Madrid thắng Man City 2-1 ngay trên sân Etihad.

Valverde và Vinicius là những nạn nhân không tìm được tiếng nói chung trong hệ thống chiến thuật của Alonso. Nhưng giờ đây, dưới thời Alvaro Arbeloa, kịch bản khác đi.

Nụ cười với Arbeloa

Đã lâu rồi người hâm mộ Real Madrid mới lại chứng kiến Vinicius có ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy đến các trận đấu lớn.

Lượt đi thua 2-5, Vini không có có sút nào, chỉ 3 lần chạm bóng trong vòng cấm địa đối thủ. Lần này, anh xé toang hệ thống phòng ngự mà Diego Simeone triển khai.

Cầu thủ 25 tuổi thực hiện 5 pha dứt điểm, 4 lần đưa bóng đi chính xác và có cho mình 2 bàn thắng.

Valverde cũng liên tục bùng nổ. Ảnh: RMCF

Cho đến nay, Vinicius ghi 17 bàn trong mùa giải, thì 11 pha lập công diễn ra sau 16 trận đấu với Arbeloa – nhiều hơn bất kỳ ai (Mbappe đứng sau với 9 bàn). Trong nhiệm kỳ Alonso, anh chỉ có 6 bàn sau 27 lần ra sân.

Giống như Carlo Ancelotti trước đây, Arbeloa cho Vinicius sự tự do và niềm tin. Anh đáp lại bằng thứ bóng đá hoang dã, ngẫu hứng đậm chất Brazil và giàu cảm xúc.

Tương tự, ông cũng để Valverde được thi đấu cao hơn, tham gia tấn công nhiều hơn so với khi không biết vai trò của mình là gì trong giai đoạn Alonso còn tại vị. Anh ghi 7 bàn thời gian này, trong khi chỉ có 1 bàn ở triều đại trước.

“Một trận đấu tuyệt vời nữa của Vini”, Arbeloa khen ngợi sau cú đúp vào lưới Atletico. “Một lần nữa cậu ấy thể hiện tài năng, bản lĩnh, lòng dũng cảm, sự gan dạ, và sự tận tâm”.

Real Madrid mang hai phiên bản khác nhau giữa Alonso và Arbeloa – đôi bạn thân thời Jose Mourinho còn làm việc tại Bernabeu. Khác biệt ấy nằm ở những lần Vinicius và Valverde bùng nổ.