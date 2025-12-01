Cuộc đối đầu giữa Girona và Real Madrid diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin khi Tsygankov tung cú sút trúng đích ở phút thứ 2, buộc Courtois phải trổ tài.

Girona duy trì lối chơi phối hợp ngắn mạch lạc, trong khi Real Madrid đáp trả bằng những pha bứt tốc của Vinicius Junior và Mbappe nhưng thiếu sự chính xác cần thiết.

Mbappe ghi bàn nhưng không đủ giúp Real Madrid ra về với 3 điểm - Ảnh: La Liga

Phút 40, Mbappe tưởng như đã mở tỷ số sau pha xử lý nhanh trong vòng cấm, nhưng VAR can thiệp và trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi chạm tay.

Đến phút cuối hiệp một, đội khách phải trả giá khi Ounahi tung cú sút đẹp mắt giúp Girona dẫn 1-0 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, HLV Xabi Alonso tung Camavinga vào sân để cải thiện thế trận. Real Madrid tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng Gazzaniga liên tục cứu thua xuất sắc. Girona cũng suýt nhân đôi cách biệt khi Joel Roca đối mặt Courtois nhưng dứt điểm thiếu chính xác.

Bước ngoặt đến ở phút 65 khi Real được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Hugo Rincon. Mbappe dứt điểm chuẩn xác, đưa trận đấu về thế cân bằng. Những phút cuối chứng kiến sự kiên cường của hàng thủ Real trước sức ép bổng từ Girona.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1, khiến Real Madrid mất ngôi đầu La Liga vào tay Barcelona, khi kém đại kình địch đúng 1 điểm.

Ghi bàn:

Girona: Ounahi 45'

Real Madrid: Mbappe 67' (phạt đền)

Đội hình xuất phát

Girona: Gazzaniga, Martinez, Rincon, Reis, Moreno, Ounahi, Witsel, Martin, Tsygankov, Vanat, Gil

Real Madrid: Courtois, Arnold, Militao, Rudiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Guler, Mbappe, Vinicius