Michael Olise đang nổi lên như một trong những ngôi sao mới của bóng đá châu Âu. Mùa giải bùng nổ trong màu áo Bayern Munich đã giúp tuyển thủ Pháp khẳng định vị thế trong nhóm những cầu thủ hàng đầu.

Giá trị của Olise tăng vọt với giải Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2025/26, được kỳ vọng tỏa sáng cùng Pháp tại World Cup 2026.

Hiện tại, Olise là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Real Madrid.

Real Madrid chuẩn bị đàm phán Olise. Ảnh: FCBayern

Gần đây, con số 150 triệu euro mà Florentino Perez đề cập trong quá trình tranh cử với Enrique Riquelme chính là trường hợp Olise.

Trong trường hợp chiến thắng cuộc bầu cử, Perez sẽ tiến hành đàm phán chính thức với Bayern Munich vào thứ Ba tới.

Trước đó, Perez đã công bố sẽ bổ nhiệm Jose Mourinho, cũng như hai hợp đồng bổ sung hàng thủ là Denzel Dumfries và Ibrahima Konate.

Mourinho đã sớm đưa ra danh sách các cầu thủ không nằm trong kế hoạch. Rodrygo là một trong số này.

Điều đó cũng có nghĩa Mourinho cần bổ sung tiền đạo phải. Olise là gương mặt được chọn để xây dựng Real Madrid mạnh mẽ hơn, cân bằng hơn.

Mối quan hệ giữa Olise và Kylian Mbappe rất thân thiết. Đây có thể xem là chìa khóa để Perez hoàn thành mục tiêu.

Trong trường hợp thỏa thuận được thông qua, Olise sẽ trở thành thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử Real Madrid.

trường khoảng 150 triệu euro. Nếu thương vụ thành công, anh sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Real Madrid.

Thương vụ này sẽ không hề đơn giản, bởi Bayern Munich có nền tài chính vững mạnh và không chịu áp lực phải bán cầu thủ. Dù vậy, Perez tự tin “các cầu thủ giỏi đều muốn chơi cho Real Madrid”.