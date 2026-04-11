Thị trường chuyển nhượng châu Âu sắp chứng kiến ​​một sự thay đổi mạnh mẽ với Real Madrid là nhân vật chính trong một thương vụ lịch sử, với mục tiêu Michael Olise.

Real Madrid ngày càng một xa danh hiệu La Liga. Ngay cả khi tạo được phép màu trước Bayern Munich trên sân chơi Champions League, cuộc cách mạng tại Bernabeu cũng sẽ diễn ra.

Chủ tịch Florentino Perez bị cuốn hút bởi màn trình diễn của Michael Olise trong màu áo Bayern Munich, đặc biệt là trong trận thắng 2-1 tại chính Bernabeu ở lượt đi tứ kết Champions League.

Ban lãnh đạo Real Madrid đang lên kế hoạch đưa ra một lời đề nghị chưa từng có để thuyết phục Bayern Munich: 150 triệu euro cộng với việc chuyển nhượng vĩnh viễn Brahim Diaz.

Do ít được ra sân, Brahim rất hoan nghênh một sự thay đổi môi trường, nơi anh được đảm bảo cơ hội thi đấu ở cấp độ cao nhất.

Mục tiêu của Chủ tịch Perez là xây dựng bộ ba tấn công trong mơ, nơi tài năng trẻ người Pháp sẽ đá cặp cùng Vinicius Junior và Kylian Mbappe.

Ý tưởng này xuất phát từ nhu cầu cần một ngôi sao ở cánh phải, sau khi Rodrygo chấn thương nặng.

Mbappe đã đóng vai trò quan trọng trong thương vụ này. Cả hai thi đấu gần nhau và rất ăn ý trong màu áo đội tuyển Pháp.

Mùa này, Mbappe bùng nổ nhưng đôi khi cũng gây thất vọng. Vì thế, anh đề xuất với ông Perez về kế hoạch biến Olise thành một phần trong “dải ngân hà” Bernabeu.

Chính Mbappe sẽ đứng ra thuyết phục Olise – người ghi 16 bàn và có 29 pha kiến tạo cho Bayern Munich mùa này – để thương vụ hoàn tất trong dịp World Cup 2026.

Nếu hợp đồng hoàn tất, Olise sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Real Madrid.