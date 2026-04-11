Theo báo chí Tây Ban Nha, tương lai của HLV Alvaro Arbeloa đang vô cùng bấp bênh. Với việc gây thất vọng, để hòa 1-1 Girona ở trận đấu sớm vòng 31, Real Madrid được đánh giá chả khác nào tự dâng chức vô địch La Liga cho kình địch Barca.

Thật vậy, Barca có thể tạo cách biệt lên thành 9 điểm với Real Madrid, nếu thắng ở trận đón tiếp Espanyol vào 23h30 đêm nay (11/4).

Người ta cho rằng, Arbeloa và học trò phải trả giá vì đấu Girona nhưng đầu lại bận tâm nghĩ đến trận tứ kết lượt về Champions League, với Bayern Munich sẽ diễn ra sau vài ngày nữa.

Theo Defensa, tương lai HLV Arbeloa gần như sẽ được định đoạt ở cuộc tái đấu với Bayern Munich, bởi nếu thua, ông khó mà có cơ hội tiếp tục với đội 1 Real Madrid ở chiến dịch tới, vì “không có lý do thuyết phục nào để giữ lại”.

HLV Didier Deschamps được cho có tên trong danh sách rút gọn của Real Madrid, nếu Arbeloa không mang về danh hiệu mùa này. Ảnh: Transfer News Live

Do để thua 1-2 ở lượt đi nên Real Madrid gặp thách thức lớn ở chuyến làm khách đến ‘hang Hùm’. Lịch sử chỉ ra, Real Madrid chỉ có một lần ngược dòng thành công ở đấu trường châu Âu, trong 7 lần bị đối thủ dẫn trước ở lượt đi, nhưng họ có ‘điểm tựa’ thắng ở Allianz Arena cũng như liên tục loại đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp trong những mùa giải gần đây.

Và MB dự đoán không mấy tích cực dành cho Arbeloa và ‘Kền kền’: “Sau chuỗi 3 trận sa sút gần đây, có thể nói mùa giải của Real Madrid sắp kết thúc…”.

Và những cái tên thay thế xuất hiện trong danh sách, được Defensa liệt kê, bao gồm HLV Jurgen Klopp, Unai Emery, Allergi và mới nhất có thêm cả Didier Deschamps, người sẽ chia tay tuyển Pháp sau World Cup 2026.

Không loại trừ một sự ‘hoán đổi’ thú vị, Zidane tiếp quản tuyển Pháp, còn Deschamps đến Bernabeu, nơi ‘gã hói’ từng làm nên lịch sử với hat-trick Cúp C1 và rời đi vào hè 2021 sau lần thứ 2 trở lại.

Deschamps được đánh giá cao về khả năng lãnh đạo, quản quân tốt, có thói quen chiến thắng và mối quan hệ gần gũi với các trụ cột tuyển Pháp ở Real Madrid như Mbappe, Tchouameni. Và điều quan trọng khác, ông nói được tiếng Tây Ban Nha.