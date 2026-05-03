Nhóm Tây Ban Nha không vui

Đây là giai đoạn ít hoạt động chuyên môn tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, điều khiến nhiều cuộc tranh luận nảy sinh cả trong lẫn ngoài nội bộ Real Madrid.

Việc đội bóng Hoàng gia bị loại khỏi Cúp Nhà vua và Champions League, cũng như đang nhìn Barcelona tiến gần danh hiệu La Liga, đã làm lộ rõ những căng thẳng và vấn đề trong một phòng thay đồ rạn nứt.

Nhóm cầu thủ nội không vui và bất mãn với Arbeloa. Ảnh: RMCF

Nếu không thắng Espanyol (2h00 ngày 4/5), Real Madrid sẽ trao chức vô địch cho Barca. Đồng thời, ở trận Siêu kinh điển ngày 10/5 tại Camp Nou, đội bóng của Alvaro Arbeloa phải xếp hàng danh dự chào đại kình địch.

Dani Carvajal là trung tâm của câu chuyện, khi được thi đấu rất ít trong thời gian qua. Gần đây, anh lại dính chấn thương và chỉ trở lại vòng cuối mùa giải (gặp Bilbao ở Bernabeu, ngày 24/5).

Nếu không có thay đổi, Carvajal sẽ không gia hạn hợp đồng và chia tay đội bóng sau cả sự nghiệp gắn bó, với 27 danh hiệu – chỉ kém kỷ lục của Luka Modric đúng 1 chiếc.

Trong 6 tháng nay, Carvajal tích tụ nhiều bức xúc, đặc biệt là với Arbeloa. Anh cho rằng mình không được trao đủ cơ hội thi đấu, ảnh hưởng đến khả năng được triệu tập dự World Cup.

Carvajal cùng Asencio, Ceballos, Huijsen, Carreras, Fran Garcia và Gonzalo Garcia tạo thành nhóm cầu thủ Tây Ban Nha trong đội một.

Những mùa trước, đây là “xương sống” giúp phòng thay đồ ổn định, nhưng sau khi Nacho, Joselu hay Lucas Vazquez lần lượt ra đi, vai trò của họ suy giảm rõ rệt.

Carvajal có thể không được gia hạn hợp đồng, cũng như cơ hội dự World Cup bị đe dọa. Ảnh: RMCF

Theo nguồn tin nội bộ, Arbeloa ưu tiên ca ngợi các ngôi sao và cầu thủ trẻ từ học viện trong các buổi họp báo, trong khi phần nào bỏ quên nhóm cầu thủ nội.

Arbeloa tỏ ra cứng rắn với Asencio (bị loại vài ngày vì phản ứng không đúng mực), Ceballos (bị gạch tên sau mâu thuẫn), Carreras (nhiều lần không được đá chính do thái độ).

Không khí căng thẳng và bất mãn Mbappe

Những căng thẳng này trùng với giai đoạn Arbeloa sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, điều không làm hài lòng một bộ phận trong đội.

Chuỗi thất bại, cùng tin đồn chuyển nhượng – như việc Eduardo Camavinga có thể bị bán – khiến bầu không khí tại Valdebebas trở nên nặng nề.

Theo ESPN và El Mundo, đã có những va chạm trực tiếp giữa các ngôi sao trong phòng thay đồ, thậm chí vượt ra ngoài sân cỏ. Môi trường hiện tại cách xa hình ảnh “phòng thay đồ lành mạnh nhất thế giới” mà Carlo Ancelotti từng nhắc tới.

Tình hình của Kylian Mbappe càng làm mọi thứ phức tạp. Chấn thương đầu gối của anh dịp cuối năm đã gây tranh cãi lớn và dẫn đến thay đổi trong bộ phận y tế.

Mbappe gây bất mãn nội bộ. Ảnh: EFE

Hiện nay, với chấn thương cơ nhẹ, cách Mbappe xử lý quá trình hồi phục lại gây thêm bất mãn.

Một số đồng đội không hiểu việc anh liên tục rời Madrid. Khi anh sang Paris trước đó, cả đội còn thông cảm vì có hai chuyên gia vật lý trị liệu đi cùng.

Nhưng hiện tại, dù Mbappe khẳng định sẽ “làm mọi thứ” để kịp dự Siêu kinh điển, nhiều người đã bắt đầu đặt dấu hỏi về thái độ của anh – đặc biệt là thời gian dành cho bạn gái.

Arbeloa đã cho các cầu thủ nghỉ vài ngày sau trận hòa Betis, đồng thời, lãnh đạo CLB cho rằng cầu thủ có quyền tự do trong thời gian cá nhân.

Thế nhưng, trong bối cảnh nhạy cảm hiện tại, mọi hành động đều bị soi xét. Không phải ai cũng đồng tình với những chuyến đi của Mbappe.