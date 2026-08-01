5 hợp đồng và hơn nữa

Kỳ chuyển nhượng mùa hè của Real Madrid có thể được nhìn nhận dưới nhiều góc độ. Nếu xét về số lượng, đội bóng Hoàng gia đã hoàn tất 5 bản hợp đồng và sắp chốt thêm 2 thương vụ nữa.

Điều này gợi nhớ đến mùa hè năm 2009 với kỷ lục 8 tân binh, nổi bật là Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema và Xabi Alonso.

Ở một góc nhìn khác, đây là sự thay đổi hoàn toàn trong chính sách chuyển nhượng của CLB. Real Madrid không còn vận hành theo mô hình mọi quyết định tập trung vào chủ tịch Florentino Perez, mà trao nhiều quyền hơn cho HLV Jose Mourinho.

Real Madrid có mùa hè sôi động vì Mourinho. Ảnh: X/433

Sau hai mùa giải trắng tay, Perez quyết định đặt niềm tin tuyệt đối vào đánh giá chuyên môn của Mourinho, đồng thời thừa nhận rằng những bản hợp đồng của mùa trước đã không đáp ứng kỳ vọng.

Vì vậy, Denzel Dumfries được đưa về để khắc phục những hạn chế mà Trent Alexander-Arnold để lại; Ibrahima Konate thay thế Dean Huijsen; còn Marc Cucurella được kỳ vọng mang đến những gì Alvaro Carreras không thể.

Sau khi kế hoạch xây dựng Arda Guler thành nhạc trưởng tuyến giữa không thành công, Bernardo Silva sẽ bổ sung kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng điều tiết lối chơi.

Ở hàng công, Carlos Espi sẽ cạnh tranh vị trí và số bàn thắng mà Gonzalo Garcia chưa thể mang lại. Tiền đạo 21 tuổi người Valencia từng khá mờ nhạt ở các đội tuyển trẻ Tây Ban Nha, và mới có 25 trận tại La Liga.

Tuy nhiên, thể hình lý tưởng với chiều cao 1,94 m cùng khả năng không chiến khiến anh được so sánh với Joselu - siêu dự bị góp 18 bàn mùa 2023/24.

Điều Xabi Alonso không làm được

Tuy nhiên, tầm quan trọng của những bản hợp đồng kể trên vẫn chưa thể sánh với thương vụ sắp hoàn tất mang tên Yan Diomande. Không chỉ bởi cầu thủ người Bờ Biển Ngà 19 tuổi sẽ tiêu tốn hơn 100 triệu euro, mà còn vì sự xuất hiện của anh nhiều khả năng sẽ tác động đến tương lai của Vinicius.

Đề nghị gia hạn hợp đồng mới nhất đã đặt tiền đạo Brazil vào tình thế rất khó xử. Vinicius chung công ty đại diện với Diomande và anh sẽ phải cân nhắc giữa việc giảm đòi hỏi về tài chính hoặc chuyển sang nơi khác thi đấu.

Mảnh ghép cuối cùng mà Mourinho mong muốn là Rodri. Dù đã 30 tuổi và vẫn chịu ảnh hưởng từ chấn thương đầu gối, chủ nhân Quả bóng vàng 2024 vẫn được xem là tiền vệ phòng ngự đẳng cấp.

Perez đã từ chối chiêu mộ mẫu tiền vệ này trong hai mùa giải qua vì còn đặt niềm tin vào Aurelien Tchouameni và Eduardo Camavinga.

Real Madrid chuẩn bị hoàn tất thương vụ Quả bóng vàng World Cup Rodri. Ảnh: SEFutbol

Chính Mourinho đề nghị mua Rodri, người thích Real Madrid hơn PSG. Ngay lập tức Perez cử đại diện đàm phán Man City.

Điều mà Xabi Alonso không thể làm được với Martin Zubimendi - người sang Arsenal, thì Mourinho dường như đã hoàn thành khá dễ dàng với đội trưởng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Cân bằng tài chính

Khoản đầu tư khổng lồ cho cuộc cải tổ này tất nhiên phải được cân đối về tài chính. Vì vậy, Real Madrid đã lựa chọn chiến lược bán quyền sở hữu hoặc chuyển nhượng các cầu thủ trưởng thành từ học viện.

Nico Paz, Gonzalo Garcia, Victor Munoz, Alvaro Rodriguez và Fran Garcia đều đã rời Bernabeu. Bên cạnh đó còn có Mario Gila, Cesar Palacios và Mario Martin - những tài năng sáng giá của đội trẻ.

Đáng chú ý nhất là Nico Paz, người giúp Real Madrid thu về 60 triệu euro từ Como. Gonzalo Garcia - phát hiện lớn của Alonso tại FIFA Club World Cup 2025 - sẽ mang lại thêm 40 triệu euro khi hoàn tất chuyển nhượng sang Fulham theo đề nghị của Alvaro Arbeoloa.

Trong lúc chờ hoàn tất cuộc tái thiết đầy tham vọng này, Mourinho vẫn tiếp tục giai đoạn chuẩn bị mùa giải tại Klagenfurt (Áo), nơi Real Madrid chuẩn bị đá giao hữu với Fiorentina (23h ngày 1/8).

Trong số các tân binh, chỉ có Dumfries và Carlos Espi góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu. Còn nhóm cầu thủ vừa trở về sau World Cup chỉ có Federico Valverde, Endrick và Arda Guler được triệu tập.

Ba tuần trước ngày mở màn La Liga, với trận làm khách trên sân Espanyol, mọi thứ đang đi đúng hướng Mourinho mong chờ.