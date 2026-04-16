Al Nassr tiếp tục thể hiện bản lĩnh của đội đầu bảng khi đánh bại Al Ettifaq với tỷ số 1-0 ở vòng đấu diễn ra rạng sáng 16/4. Bàn thắng duy nhất của Kingsley Coman ở phút 31 đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ nhà.

Chiến thắng này giúp Al Nassr gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên 8 điểm. Dù Al Hilal vẫn còn một trận chưa đấu, đoàn quân của HLV Jorge Jesus vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Ronaldo không ghi bàn nhưng Coman giúp Al Nassr lấy 3 điểm - Ảnh: CLB

Ngay từ đầu trận, Al Nassr đã chủ động dâng cao đội hình. Sadio Mane sớm có cơ hội nhưng bị cản phá ngay trên vạch vôi. Phút 31, từ pha bóng Cristiano Ronaldo không thắng được thủ môn Marek Rodak, Coman có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, khai thông thế bế tắc.

Sau bàn thắng, Al Nassr tiếp tục tạo sức ép. Cristiano Ronaldo suýt nhân đôi cách biệt với cú sút dội xà ngang. Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, Al Ettifaq vùng lên mạnh mẽ. Wijnaldum và Dembele liên tiếp thử thách thủ môn Bento nhưng không thể ghi bàn.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc khi Ronaldo, Joao Felix và Mane đều thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Dẫu vậy, Al Ettifaq không thể tận dụng những khoảng trống để trừng phạt đối thủ.

Kịch tính được đẩy lên ở phút bù giờ khi Jack Hendry nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Joao Felix. Chung cuộc, Al Nassr bảo toàn chiến thắng tối thiểu, qua đó tiến thêm một bước dài tới ngôi vương Saudi Pro League.