Phải quay ngược lại 18 năm để tìm thấy chiến thắng gần nhất của Getafe tại sân Bernabeu – ngày 24/2/2008. Kể từ đó, họ chỉ toàn thua.

Trong trận đấu muộn nhất vòng 26 La Liga, đội bóng của Jose Bordalas đã phá vỡ chuỗi trận thua đó với 3 điểm quý giá, giúp họ có thêm hy vọng trong cuộc chiến trụ hạng.

Real Madrid có trận đấu thất vọng. Ảnh: Diario AS

Bàn thắng của Satriano và hàng phòng ngự kiên cường trước hàng công yếu kém của Real Madrid giúp Getafe thắng derby Madrid.

Về phần mình, đội bóng của Alvaro Arbeloa phải chịu thất bại thứ 2 liên tiếp tại La Liga, hiện đang kém Barcelona 4 điểm.

“Bóng đá không phải chuyện xứng đáng hay không. Chúng tôi biết trước mình sẽ phải đối mặt với trận đấu như thế nào”, Arbeloa nhấn mạnh sau cú sốc thất bại.

Arbeloa cho rằng trọng tài là nguyên nhân khiến Real Madrid trắng tay. “Chúng tôi có những cơ hội rõ ràng hơn so với Getafe.

Trọng tài đã cho phép trận đấu này diễn ra với rất nhiều tình huống dừng lại và kéo người. Tôi không hề chỉ trích họ, bởi họ chỉ làm những gì trọng tài cho phép”.

Khi được hỏi về sự cải thiện của đội bóng kể từ khi ông đến, Arbeloa cho biết: “Tôi sẽ không đi vào những đánh giá đó”.

Những tiếng la ó ở Bernabeu là bản tóm lược về cú vấp ngã đau đớn trong quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến với Man City tại Champions League.

Về khả năng đua vô địch La Liga với Barca, Arbeloa cho biết Real Madrid không buông xuôi.

Arbeloa cho rằng trọng tài là nguyên nhân thất bại. Ảnh: Diario AS

“Vẫn còn 36 điểm phía trước. Chúng tôi không có mục tiêu nào khác ngoài việc giành lấy chúng. Không ai sẽ buông xuôi. Đó là khoảng cách mà chúng tôi tin rằng có thể rút ngắn. Đây là Real Madrid và sẽ không ai đầu hàng”.

Nhiều khán giả rời Bernabeu trước khi trận đấu kết thúc. “Tôi biết mọi thứ trông rất u ám, không có nhiều hy vọng khi thua như thế này. Phía trước là một trận rất khó tại Vigo.

Nhưng với nỗ lực của các cầu thủ, tôi không có điều gì để chê trách. Nếu có trách nhiệm, đó là trách nhiệm của tôi, chắc chắn là vậy”.

“Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời, một đội hình chất lượng”, Arbeloa lạc quan. “Sẽ có những cầu thủ trở lại. Mục tiêu là làm tốt hơn trên sân.

Tôi hiểu sự chỉ trích, nhưng dù chơi tệ, rất tệ hay bình thường, chúng tôi vẫn xứng đáng ghi bàn. Họ ghi một bàn thắng đẹp, còn chúng tôi không tận dụng được cơ hội”.