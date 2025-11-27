Real Madrid có mệnh lệnh phải thắng ngay trên sân Olympiakos sau 3 trận gần nhất mọi đấu trường chỉ thua và hòa (2). Tuy nhiên, Xabi và các học trò bị dội gáo nước lạnh ngay đầu trận, với bàn thủng lưới ở ngay phút thứ 8.

Hàng công Real Madrid rất tuyệt vời, Mbappe ghi tới 4 bàn thắng nhưng hàng thủ khiến họ suýt ôm hận. Ảnh: Defensa

Nhưng trong một ngày cỗ máy mang tên Mbappe vận hành hoàn hảo – ghi liền 3 bàn trong 6 phút 42 giây đưa Real Madrid dẫn ngược 3-1 Olympiakos khi đồng hồ mới chỉ phút 29 của trận đấu. Phút 60, Mbappe đánh dấu cú poker đầu tiên của mình tại Champions League.

Dù dội ‘mưa gôn’ vào lưới đối thủ nhưng gã khổng lồ La Liga không có chiến thắng dễ dàng, bởi xen giữa đó họ vẫn để thủng lưới và phải thấp thỏm chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài mới thở phào khép lại cuộc so tài với tỷ số 4-3.

“Một trận đấu thật căng thẳng. Tôi thích cách Real Madrid ngược dòng nhanh chóng sau bàn thua. Nửa giờ sau của hiệp 1, đội chơi thật sự tốt và hiệp 2 rất cạnh tranh. Chúng tôi cần phải cải thiện thêm để duy trì quyền kiểm soát bóng tốt hơn. Việc giành được 3 điểm rất quan trọng với chúng tôi, sau 3 trận không thắng”, Xabi Alonso chia sẻ sau trận.

Vị thuyền trưởng Real Madrid ca ngợi Mbappe: “Tôi rất vui mừng vì những bàn thắng của Kylian Mbappe, nhưng điều tôi đánh giá cao hơn thế là khả năng lãnh đạo và tính cách của cậu ấy. Mbappe giúp cho Real Madrid rất nhiều”.

Xabi nhận sai và xin lỗi Guler sau trận thắng của Real Madrid trước Olympiakos

Theo Defensa, Xabi Alonso đã nhận sai và xin lỗi một cầu thủ sau trận thắng thót tim của Real Madrid tại Athens. Đó là Arda Guler.

Làm khách Olympiakos, Guler được xếp đá chính nhưng đến phút 60 – thời điểm Mbappe đã ghi 4 bàn, Xabi thay anh ra bằng Jude Bellingham, người ngồi dự bị vì đau cơ.

Nguồn này cho biết, Xabi đã có cuộc trò chuyện thân tình với Guler sau trận và đưa ra lời xin lỗi. Ông nhận sai, nói với cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ: “Tôi không nên thay cậu ra”.

Guler là người kiến ​​tạo bàn thắng thứ hai cho Mbappe. Số 15 phối hợp ăn ý với Trent Alexander-Arnold. Sang hiệp hai, Arda tận dụng tối đa khoảng trống mà Olympiacos để lại, chơi rất hay khi có bóng và không biết mệt mỏi lúc không có bóng.

Xabi thấy hối tiếc vì quyết định của mình, bởi sau khi rút Guler ra, Real Madrid chẳng còn mấy đoái hoài tấn công, không thể tạo ra bất kỳ mối nguy hiểm nào trước khung thành Olympiakos khiến họ suýt phải trả giá. Rất may, chủ nhà chỉ rút ngắn được xuống còn 3-4 ở phút 81. Nếu họ ghi thêm 1 bàn nữa, thầy trò Xabi Alonso chỉ còn biết trách chính mình.