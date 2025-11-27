Trên sân Karaiskakis, trận Olympiacos và Real Madrid trải qua màn rượt đuổi kịch tính với chiến thắng 4-3 nghiêng về đội khách, trong đó nhân vật chính là Kylian Mbappe.

Đó không đơn thuần là một màn ngược dòng giàu cảm xúc của Real Madrid, mà là bữa tiệc tốc độ, bản năng và sự hoàn hảo của tiền đạo người Pháp – qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận “tịt ngòi”.

Mbappe có màn trình diễn bùng nổ. Ảnh: Diario AS

Real Madrid vào trận trong bối cảnh nhiều hoài nghi hướng về Xabi Alonso. Đội khách nhận gáo nước lạnh khi Chiquinho ghi bàn mở tỷ số sau 8 phút.

Mbappe nhanh chóng phản ứng với 3 bàn thắng liên tiếp (22’, 24’, 29’) để đưa Real Madrid vươn lên.

Chuỗi bàn thắng của Mbappe gây choáng váng bởi nhịp điệu. Ba bàn trong 6 phút 42 giây, cú hat-trick nhanh thứ hai lịch sử Champions League, chỉ sau kỷ lục 6 phút 13 giây của Mohamed Salah trong trận Liverpool gặp Rangers năm 2022.

Ở Real Madrid, người hâm mộ còn nhớ cú hat-trick thần tốc của Karim Benzema trước Real Valladolid năm 2023, hay 3 bàn trong hiệp đầu của Cristiano Ronaldo vào lưới Espanyol năm 2015.

Đầu hiệp 2, Taremi rút ngắn tỷ số cho Olympiacos. Khi trận đấu trôi qua một giờ đồng hồ, Mbappe hoàn tất cú “poker” từ đường chuyền của Vinicius Junior.

Một trận đấu cực kỳ ăn ý giữa Kiki và Vini. Trước đó, cũng chính cầu thủ người Brazil là người kiến tạo bàn gỡ hòa 1-1, đồng thời bị từ chối 1 bàn thắng.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Mbappe ghi 4 bàn thuộc một trận Champions League/Cúp C1. Anh gia nhập nhóm các huyền thoại Real Madrid có “poker” tại châu Âu như Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas và Cristiano Ronaldo.

Mbappe chạm một loạt cột mốc Champions League. Ảnh: Diario AS

Ngoài ra, Mbappe còn làm nên cột mốc lịch sử khác: 4 cú hat-trick trên sân khách, kỷ lục ở mặt trận Champions League. Điều này cho thấy ngôi sao người Pháp giỏi như thế nào khi đối mặt sức ép từ các đội chủ nhà.

Mbappe hiện có 5 hat-trick ở Champions League. Kỷ lục thuộc về Ronaldo và Leo Messi, với cùng 8 lần. Kiki có 2 hat-trick mùa này, đang thách thức kỷ lục 3 hat-trick của CR7 mùa 2015/16.

Trong những phút cuối, El Kaabi rút ngắn tỷ số 3-4. Mặc dù vậy, thời gian không đủ để Olympiacos tạo bất ngờ.

“Mbappe có một trận quá hay. Cậu ấy ghi bàn, nhưng Vini cũng chơi rất tốt; bàn thắng bị từ chối của cậu ấy thật đáng tiếc, nhưng đã có những pha kiến tạo. Rồi Valverde, Bellingham, Arda Guler…”, HLV Alonso phát biểu sau trận.

Alonso nhấn mạnh: “Chúng tôi cần tất cả mọi người. Kylian nổi bật lên nhờ các bàn thắng. Việc quan trọng là phải thay đổi đà tâm lý, và các cầu thủ đang vui mừng về điều đó”.

Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò Xabi Alonso trở về sân nhà Bernabeu tiếp Man City để định đoạt vé vào vòng 1/8 Champions League.