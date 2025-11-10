Theo tìm hiểu từ các đại lý, Subaru Forester phiên bản mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, thay vì từ Thái Lan như trước đây.

Điều này hứa hẹn cải thiện chất lượng hoàn thiện và công nghệ, nhưng đồng thời cũng đẩy giá bán cao hơn do Nhật Bản không thuộc các quốc gia Đông Nam Á, nên phải chịu thêm thuế nhập khẩu ở mức 50% (với xe có dung tích xy-lanh từ 2.000-3000 cc).

Trên trang chủ của Subaru Việt Nam, thời gian đếm ngược thời gian ra mắt mẫu Forester hướng về ngày 12/11 tới.

Nhiều khả năng Subaru Forester 2026 dành cho thị trường Việt Nam có ngoại hình và trang bị tương tự xe mới ra mắt ở Thái Lan cách đây vài tháng. Ở thế hệ mới này, Forester sở hữu thiết kế vuông vức và hiện đại hơn trước.

Những trang bị đáng chú ý của Subaru Forester 2026 gồm đèn pha LED toàn phần với tính năng tự động bật/tắt, tự động thích ứng, chiếu sáng theo góc đánh lái và khi vào cua; đèn sương mù/đèn hậu LED, lưới tản nhiệt đóng/mở chủ động, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện/gập tự động, gạt mưa tự động, cốp điện tích hợp cảm biến đá cốp, mâm hợp kim 18 inch.

Subaru Forester 2026 dành cho thị trường Việt Nam sẽ sở hữu thiết kế và trang bị tương tự xe mới ra mắt ở Thái Lan cách đây vài tháng. Ảnh: Đại lý Subaru

Bên trong mẫu SUV cỡ C này là không gian nội thất tương tự Subaru Forester thế hệ hiện tại. Xe vẫn sở hữu vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin ở giữa và màn hình thông tin giải trí nằm giữa 2 cửa gió điều hòa trung tâm...

Xe được trang bị 8 túi khí cùng hệ thống an toàn EyeSight 4.0 của Subaru gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, ngăn đạp nhầm chân ga, phanh tự động tránh va chạm, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, hỗ trợ phanh khi lùi, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đánh lái giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo người lái mất tập trung, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng...

Khoang nội thất của Forester 2026. Ảnh: Subaru Việt Nam

Điểm đáng chú ý nhất của mẫu Forester 2026 là khối động cơ Boxer 2.5L 4 xi-lanh thay thế cho động cơ 2.0L của thế hệ trước.

Khối động cơ này sản sinh công suất 185 mã lực và mô-men xoắn 247Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp Lineartronic CVT giả lập 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng AWD.

Hiện, Subaru Forester góp mặt ở phân khúc SUV/Crossover cỡ C, nơi có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các mẫu xe ăn khách như Mazda CX‑5, Hyundai Tucson, Honda CR‑V, Ford Territory, KIA Sportage...

So với các đối thủ, Forester ghi điểm nhờ hệ dẫn động AWD, khả năng off-road linh hoạt, khoang cabin rộng rãi và nhiều tính năng an toàn, trong đó có hệ thống EyeSight trên phiên bản cao cấp.

Trong đó, ở các đối thủ trong cùng phân khúc, hệ dẫn động AWD chỉ xuất hiện ở các phiên bản cao cấp nhất.

Về giá bán, phiên bản Forester tiền nhiệm niêm yết từ khoảng 969 triệu đồng cho bản 2.0i‑L tới 1,199 tỷ đồng cho bản 2.0i‑S Eyesight cao cấp nhất.

Tuy vậy, các đại lý liên tục áp dụng chương trình ưu đãi, đưa giá thực tế từ 799 triệu đồng cho bản thấp và dưới 1 tỷ đồng cho bản cao nhất nhằm đẩy hàng tồn trước khi ra mắt phiên bản mới.

Dù chưa có thông tin cụ thể về các phiên bản và giá bán của Forester 2026, nhưng theo các đại lý, với cấu hình và đặc biệt là nguồn nhập khẩu Nhật Bản, giá bán dự kiến của Forester sẽ tăng đáng kể so với hiện nay, có thể lên mức 1,2-1,5 tỷ đồng.

Khi đặt cạnh các đối thủ trong phân khúc có giá chỉ dao động từ khoảng 750 triệu đến 1,1 tỷ đồng, rõ ràng giá của Forester cao hơn hẳn. Điều này có thể là một rào cản khiến người mua phải cân nhắc giữa thương hiệu, trải nghiệm vận hành và chi phí phải bỏ ra.

