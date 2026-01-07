Hãng tin Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen ngày 6/1 tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland, đồng thời chú trọng hơn nữa tới việc tổ chức các cuộc tập trận chung của NATO. Đây là điều mà chúng tôi luôn đồng tình với Mỹ. Washington cần nhớ rằng cả Đan Mạch và Greenland đều thuộc NATO".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và bà Vivian Motzfeldt, quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhằm làm rõ những tuyên bố gần đây của Washington liên quan tới hòn đảo này.

Đảo Greenland. Ảnh: NYT

Theo nguồn tin của tờ Wall Street Journal, Ngoại trưởng Rubio ngày 6/1 đã trấn an các nghị sĩ Mỹ rằng các hoạt động gần đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump không phải là dấu hiệu của một chiến dịch quân sự, mà nhằm mua lại hòn đảo tự trị này từ tay Đan Mạch.

Giới quan sát nhận định, Mỹ có khoảng 4 phương án khác nhau có thể lựa chọn nếu muốn thiết lập quyền kiểm soát tại Greenland.

Phương án đầu tiên là sử dụng biện pháp quân sự, nhưng đây là trường hợp khó xảy ra vì tiềm ẩn nguy cơ cao. Phương án thứ 2 là chính phủ Mỹ có thể đưa ra những cam kết về tăng trưởng kinh tế cho người dân địa phương, đồng thời đưa ra đề nghị mua lại từ Đan Mạch.

Phương án thứ 3 là một thỏa thuận liên kết, trong đó Mỹ kiểm soát các vấn đề liên quan đến quốc phòng và an ninh, trong khi duy trì quyền tự quản nội bộ cho người dân Greenland. Phương án cuối cùng sẽ giữ nguyên việc Greenland là một vùng lãnh thổ của Đan Mạch, nhưng Washington sẽ gia tăng sự hiện diện quân sự trên đảo và bổ nhiệm thêm quan chức Mỹ để làm cố vấn cho chính quyền địa phương.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị giàu tài nguyên của Đan Mạch vì lý do an ninh.