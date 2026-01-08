Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần công khai ý định muốn giành quyền kiểm soát hòn đảo tự trị Greenland từ tay Đan Mạch vì lý do an ninh quốc gia. Cuối năm ngoái, ông Trump thậm chí đã bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên phụ trách Greenland.

Bà Kaja Kallas. Ảnh: Anadolu

Báo Guardian dẫn lời bà Kaja Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Đại diện cấp cao về Ngoại giao và chính sách an ninh của EU hôm 8/1 phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ai Cập: “Những thông điệp mà chúng ta nghe được về Greenland là vô cùng đáng lo ngại và chúng tôi cũng đã thảo luận giữa các nước châu Âu về việc liệu đây có phải là mối đe dọa thực sự hay không và nếu có thì phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào? Vì Đan Mạch là một đồng minh tốt của Mỹ, những tuyên bố này thực sự không giúp ích gì cho sự ổn định của thế giới”.

“Tôi cho rằng luật pháp quốc tế rất rõ ràng. Chúng ta phải tuân thủ nó. Rõ ràng đó là điều duy nhất bảo vệ các quốc gia nhỏ hơn. Và đó là lý do tại sao luật pháp quốc tế vì lợi ích của tất cả chúng ta. Chúng tôi cũng đã thảo luận về điều này hôm nay, rằng chúng ta phải duy trì luật pháp quốc tế ở mọi cấp độ”, bà Kallas nhấn mạnh.

Tham vọng kiểm soát Greenland của chính quyền Trump đã khiến các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lo lắng.

Phát biểu tại một sự kiện thường niên quy tụ các đại sứ Pháp tại Điện Élysée ở Paris hôm 7/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đang "phá vỡ các quy tắc quốc tế" và "dần dần quay lưng" với một số đồng minh của mình.

Theo truyền thông Pháp, ông Macron đã lặp lại lời chỉ trích của người đồng cấp Đức và bày tỏ quan ngại về chính sách ngày càng quyết đoán của Mỹ. “Các thể chế đa phương đang hoạt động ngày càng kém hiệu quả. Chúng ta đang sống trong một thế giới của các cường quốc với cám dỗ thực sự là chia rẽ thế giới”, ông Macron bày tỏ.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot hôm 6/1 nói với đài phát thanh France Inter rằng Paris đang thảo luận với các đồng minh về cách phản ứng nếu Mỹ thâu tóm Greenland.

Washington hiện chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu trên của giới chức châu Âu.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo ông dự định gặp các quan chức Đan Mạch vào tuần tới để thảo luận về Greenland.

Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland đã lên án tham vọng kiểm soát hòn đảo của Mỹ, đồng thời khuyến cáo bất kỳ nỗ lực nào nhằm tiến đánh hoặc chiếm đóng lãnh thổ của nước đồng minh NATO đều sẽ đánh dấu sự kết thúc của liên minh quân sự này và “an ninh thời hậu Thế chiến II”.