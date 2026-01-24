Tờ Independent đưa tin, Thủ tướng Anh Starmer ngày 23/1 đã lên tiếng về nhận xét của Tổng thống Mỹ Trump rằng binh lính Anh "tránh tuyến đầu ở Afghanistan".

"Đầu tiên, tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn với các quân nhân của chúng ta đã hy sinh tại Afghanistan. Chúng ta còn có những người lính bị thương, những người mang thương tật suốt đời. Bình luận của Tổng thống Trump thực sự mang tính xúc phạm và không thể chấp nhận được. Những phát ngôn như vậy đã gây ra tổn thương sâu sắc với thân nhân của các binh lính", ông Starmer cho biết.

Thủ tướng Anh nhấn mạnh, nếu bản thân ông lỡ có những phát ngôn giống như nhà lãnh đạo Mỹ, ông sẽ ngay lập tức lên tiếng xin lỗi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: NYT

Cùng ngày, Hoàng tử Harry cũng phản bác bình luận của Tổng thống Trump, nhắc lại thời gian ông từng tham gia chiến đấu trong quân đội Anh tại Afghanistan.

"Sự hy sinh của 457 binh lính Anh ở Afghanistan cần được nhắc tới bằng sự tôn trọng và trung thực. Tôi đã ở đó và tôi đã mất đi rất nhiều người bạn của mình", Hoàng tử Harry nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết Anh và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đáp lại lời kêu gọi của Washington sau thảm họa khủng bố 11/9/2001 và sự hy sinh của các quân nhân nước này cần được ghi nhận một cách đúng đắn.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin Fox ở Davos, ông Trump đã nhận xét về binh lính NATO tại Afghanistan: "Chúng ta chưa bao giờ thực sự cần họ, chưa bao giờ yêu cầu họ bất kỳ điều gì. Các thành viên NATO nói rằng họ đã gửi một số quân sang Afghanistan và đúng là như vậy. Nhưng các binh lính này thường ở cách xa tuyến đầu".

Theo tờ Guardian, ngoài quân Anh, binh lính từ nhiều quốc gia NATO khác như Canada, Pháp, Đức, Italia và Đan Mạch cũng đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự ở Afghanistan.