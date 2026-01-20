Một đoạn video mới được công bố cho thấy Adam, robot hình người kích thước thật do công ty PNDbotics của Trung Quốc phát triển, thực hiện điệu nhảy Charleston. Đây là vũ điệu nổi tiếng đòi hỏi sự chính xác cao về nhịp điệu, khả năng giữ thăng bằng và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận cơ thể.

Theo đội ngũ kỹ sư, màn trình diễn này không đơn thuần là giải trí mà là một bài kiểm tra sức chịu đựng cấp hệ thống nghiêm ngặt. Nó đánh dấu bước chuyển dịch của robot hình người từ việc chỉ đi lại cơ bản sang các chuyển động biểu cảm toàn thân.

Adam cao 1,6m, nặng 60 kg, được thiết kế tối ưu cho sự linh hoạt. Robot sở hữu 41 bậc tự do (DoF) cùng hệ thống điều khiển độ trễ thấp và các cơ cấu chấp hành mô-men xoắn cao. Cấu hình này cho phép robot thực hiện các cú nhảy, xoay người và đổi hướng đột ngột mà vẫn giữ vững trọng tâm.

Sự mượt mà trong chuyển động của Adam đến từ các thuật toán quy hoạch quỹ đạo được tối ưu hóa, giúp làm mềm các bước chuyển tiếp, loại bỏ sự cứng nhắc thường thấy ở robot thế hệ cũ.

Bên cạnh Adam, tuần trước PNDbotics cũng giới thiệu phiên bản Adam-U Ultra. Đây là biến thể robot hình người tích hợp sẵn mô hình VLA (Vision-Language-Action: Thị giác - Ngôn ngữ - Hành động) và bộ dữ liệu gồm 10.000 mẫu thực tế.

Adam-U Ultra sử dụng các khớp dẫn động trực tiếp lân cận (QDD - Quasi-Direct Drive) để tăng độ chính xác. Nhờ kho dữ liệu và mô hình AI tích hợp, robot có thể học và thực thi các kỹ năng mới chỉ trong vài giờ thay vì mất nhiều ngày huấn luyện, giúp rút ngắn thời gian triển khai cho các ứng dụng công nghiệp và giáo dục.

(Theo Interesting Engineering)