Chiến lược gia 57 tuổi chứng kiến tuyển Hàn Quốc nhận thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt đấu cuối, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng.

Theo giới truyền thông xứ kim chi, HLV Hong Myung-Bo quyết định từ chức hôm Chủ nhật (28/6), vì làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào màn trình diễn của ĐTQG.

HLV Hong Myung-Bo vừa từ chức - Ảnh: SunSport

Sau trận thua khiến Hàn Quốc không thể nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, người hâm mộ lập tức làm đơn phát động chiến dịch đòi sa thải HLV Hong Myung-Bo.

Các CĐV phẫn nộ không chỉ vì kết quả đáng thất vọng, mà còn bởi quyết định gây tranh cãi loại đội trưởng Son Heung-min khỏi đội hình xuất phát ở trận gặp Nam Phi.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng bày tỏ sự thất vọng trước việc đội nhà bị loại sớm, đồng thời đặt dấu hỏi về quá trình bổ nhiệm Hong vào cương vị HLV trưởng.

Trên mạng xã hội X, ông Lee viết: "Tôi không chỉ bất ngờ trước kết quả ngoài dự đoán này, mà còn thực sự khó hiểu.

Quyết định loại đội trưởng Son Heung-min ra khỏi đội hình xuất phát trận gặp Nam Phi của HLV Hàn Quốc khiến CĐV xứ kim chi phẫn nộ - Ảnh: SunSport

Nhiều nguồn lực hỗ trợ được đầu tư đáng kể cho tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup. Vậy nên, tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành điều tra toàn diện về sự việc, làm rõ nguyên nhân, xây dựng giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng thúc đẩy cải cách công tác quản lý thể thao, để bảo đảm điều này không bao giờ xảy ra trong tương lai."

Tổng thống Lee còn ngầm đặt câu hỏi về động cơ cũng như quy trình bổ nhiệm Hong Myung-Bo. Ông cho rằng, sự thiếu trách nhiệm và minh bạch là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh bết bát của tuyển Hàn Quốc.