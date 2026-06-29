3h30 ngày 30/6, sân Gillette:

Tuyển Đức đã gây ấn tượng mạnh hai trận mở màn trước Curacao và Bờ Biển Ngà, ghi tới 9 bàn thắng để giành trọn 6 điểm, qua đó sớm đoạt vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Tuy nhiên, thua Ecuador là cú sảy chân đáng thất vọng của thầy trò HLV Julian Nagelsmann, khiến họ bước tiếp với tâm lý không thoải mái.

Tuyển Đức vừa thua sốc Ecuador - Ảnh: SI

Ở góc độ chuyên môn, Đức không phải là ứng viên nặng ký tranh ngôi vô địch, đặc biệt khi đối thủ tiềm năng vòng 1/8 có thể là đương kim Á quân Pháp.

Tính ổn định lối chơi là điều mà Die Mannschaft còn thiếu. Trong một ngày đẹp trời, những Leroy Sane, Florian Writz hay Kai Havertz sẽ thăng hoa rực rỡ.

Thế nhưng, trước đối thủ máu lửa và tính tổ chức cao tương tự Ecuador, người Đức có thể gục ngã. Thế nên, Paraguay là cửa ải không hề dễ dàng với "cỗ xe tăng".

Bên kia chiến tuyến, Paraguay là một trong tám đội xếp thứ ba giành quyền đi tiếp, dẫu thua tan nát đồng chủ nhà Mỹ 1-4 ngày ra quân.

Thầy trò Gustavo Alfaro đã vùng lên mạnh mẽ, thắng quả cảm Thổ Nhĩ Kỳ dù chơi thiếu người từ cuối hiệp một. Đến lượt cuối, kết quả hòa với Australia đủ giúp hai đội dắt nhau đi tiếp.

Đức sẽ gặp nhiều khó khăn khi đấu Paraguay - Ảnh: Fox Sports

Xét về tương quan lực lượng và kinh nghiệm tại đấu trường đỉnh cao, đại diện Nam Mỹ không thể so bì với tuyển Đức. Dẫu vậy, cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội hồi năm 2013 khép lại với tỷ số hòa 3-3.

Paraguay chơi phòng ngự đầy khó chịu. Thế nhưng, đẳng cấp cùng việc sở hữu các ngôi sao trong đội hình, tuyển Đức được dự báo sẽ giành chiến thắng sít sao để ghi tên mình vào vòng 1/8.

Dự đoán: Đức thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Đức: Nathaniel Brown bị đau nhẹ nhưng đủ thể lực ra sân. Nico Schlotterbeck vắng mặt vì chấn thương.

Paraguay: Dieogo Gomez bị treo giò. Miguel Almiron sẵn sàng tái xuất.

Đội hình dự kiến

Đức: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

Paraguay: Gill; Caceres, Alderete, Velazquez, Alonso; Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio; Avalos, Enciso.