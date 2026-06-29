Đội nhất bảng C, Brazil đối đầu với nhì bảng F, Nhật Bản trên sân NRG, Houston, hứa hẹn một trong những trận đấu căng thẳng, hấp dẫn nhất tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Brazil vs Nhật Bản, trận đấu được chờ đợi. Ảnh: ICCB

Brazil khởi đầu giải đấu với trận hòa 1-1 bị chê trách trước Maroc, nhưng đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đã phản ứng mạnh mẽ sau đó.

Họ thắng cả Haiti lẫn Scotland với cùng tỷ số 3-0, đứng đầu bảng C với 7 điểm, nhờ hơn Maroc về hiệu số bàn thắng/bại (+6 so với +3).

Đi qua từng trận đấu, Brazil từ chỗ gây thất vọng ban đầu đã tìm được nhịp điệu tấn công, với phong độ nổi bật của Vinicius, bên cạnh sao MU, Matheus Cunha cũng chơi rất tốt. Hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng – xanh cũng ổn định và chắc chắn hơn, với 2 trận giữ sạch lưới liên tiếp.

Các chuyên gia đều dự đoán vũ khúc samba biến hóa dưới thời Ancelotti, sẽ giành chiến thắng. Ảnh: Squawka

Nếu Brazil dần làm rõ nét vũ khúc samba ngày một biến hóa dưới thời Carlo Ancelotti, thì đối thủ của họ - Nhật Bản cũng cho thấy sự nguy hiểm đáng gờm, không dễ vượt qua.

Đội bóng của HLV Moriyasu từng đả bại Brazil 3-2 ở trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của ‘Samurai xanh’ sau 14 lần so tài.

Họ cũng thắng Anh vào đầu tháng 4 và mới đây hòa 2-2 Hà Lan ở trận ra quân World Cup, bất chấp 2 lần đều bị đối phương ghi bàn trước.

Sau đó, Nhật Bản đè bẹp Tunisia 4-0, trước hòa Thụy Điển 1-1 ở trận đấu cuối vòng bảng, trong đó Zion Suzuki có những pha cản phá đáng kể.

Nhưng đấu với Nhật Bản, thật khó có thể nói trước được gì. Ảnh: FIFA World Cup Stats

Gặp lại Nhật Bản ở giải đấu chính thức là cơ hội để Brazil ‘trả thù’ cho trận thua hồi năm ngoái. Trong khi đó, thầy trò HLV Moriyasu hướng đến chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở vòng đấu loại trực tiếp tại sân chơi này.

Trận đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026, lúc 0h ngày 30/6 là cuộc chiến giữa lối chơi tấn công của Brazil và hàng phòng ngự chặt chẽ của Nhật Bản.

Các học trò của HLV Ancelotti cần hết sức cảnh giác với các pha phản công của ‘Samurai xanh’, sẽ phải trả giá nếu các hậu vệ cánh mải mê dâng cao. Đừng quên, Nhật Bản chơi cực kỳ kỷ luật và chịu đựng áp lực cao rất tốt.

HLV Ancelotti khả năng sẽ sử dụng đội hình xuất phát tương tự như trận thắng 3-0 Scotland. Ông được người Brazil trông đợi tìm ra cách đánh bại đại diện châu Á, để đưa đội tiếp tục tiến thêm một bước cho khát vọng chinh phục World Cup 2026, danh hiệu họ đã không có được kể từ 2002.

Chuyên gia Sportskeeda dự đoán, Brazil sẽ thắng 2-1 Nhật Bản. Goal cũng đưa ra cùng một lựa chọn.

Còn Sportsmole cũng lựa chọn tỷ số như vậy, nhưng cho rằng, các học trò của HLV Ancelotti phải cần đến hiệp phụ mới có thể định đoạt trận đấu và hưởng niềm vui.

Các chuyên gia của The Athletic chung chọn lựa: Brazil thắng!

Đội hình dự kiến:

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha.

Nhật Bản: Suzuki; Ito, Tomiyasu, Itakura; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kamada, Maeda; Ueda.