Đức thể hiện phong độ ấn tượng trong 2 trận mở màn World Cup 2026, khi đè bẹp Curacao 7-1 và sau đó thắng Bờ Biển Ngà 2-1, giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp trước một vòng đấu.

Không chỉ dồi dào về số lượng (9 bàn sau 2 trận), Đức còn cho thấy sự phong phú trong khâu ghi bàn, với 6 cầu thủ điền tên lên bảng điện tử.

Tuyển Đức được dự đoán đánh bại Paraguay. Ảnh: Fox Soccer

Tuy nhiên, ở trận đấu cuối vòng bảng, Đức đã để thua ngược 1-2 Ecuador, sau khi Leroy Sane sớm đưa họ vượt lên ở ngay phút thứ 2. Dù vậy, kết quả này không làm ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu bảng F thầy trò Nagelsmann.

Trong khi đó, Paraguay giành vé đi tiếp với tư cách là 1 trong 8 đội xếp thứ 3 (bảng D) có thành tốt nhất tại World Cup 2026.

Trận ra quân, Paraguay để thua đậm chủ nhà Mỹ 1-4, nhưng lấy lại tinh thần với chiến thắng then chốt 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, bất kể phải chơi trong cảnh còn 10 người từ cuối hiệp 1, do Miguel Almiron bị thẻ đỏ vì lỗi dùng tay che miệng khi có lời qua lại với đối thủ.

Ở trận cuối, Paraguay hòa Úc không bàn thắng, mang lại tổng cộng cho họ 4 điểm sau 3 trận – xếp thứ 3 chung cuộc bảng D, gặp Đức ở vòng 16 đội.

Đấu Paraguay, Đức thiếu vắng Nico Schlotterbeck do dính chấn thương mắt cá nhân trong trận gặp thắng Bờ Biển Ngà 2-1. Do vậy, Rudiger lại đảm trách vai trò trung vệ bên cạnh Jonathan Tah.

Hậu vệ trái Nathaniel Brown vắng mặt trong trận Đức 0-0 Ecuador do bị đau cơ, nhưng anh dự kiến đá chính ngay từ đầu ở cuộc so tài với Paraguay.

Các học trò của Nagelsmann tỏ ra vượt trội hơn hẳn Paraguay. Ảnh: Icon Sport

Trong khi đó, trên hàng công của Đức vẫn là bộ 3 Kai Havertz, Florian Wirtz và Jamal Musiala.

Phía Paraguay thiếu vắng Diego Gomez do bị treo giò bởi nhận 2 thẻ vàng ở vòng bảng. Nhưng Miguel Almiron thì trở lại đội hình, trong khi khả năng ra sân của Omar Alderete và Ramon Sosa cần được kiểm tra thêm.

Trong 2 lần gặp nhau trước đây, Đức thắng 1 (1-0 tại vòng 16 đội World Cup 2002) và hòa 1 (3-3) với Paraguay.

Đấu với hàng công mạnh của Đức, Paraguay nhiều khả năng chơi phòng ngự lùi sâu, chờ cơ hội phản công. Họ cần phải hết sức thận trọng, bởi nếu để các học trò của HLV Nagelsmann ghi được bàn thắng sớm, rất khó để lật ngược tình thế.

Chuyên gia Sportskeeda dự đoán, với đội hình tấn công vượt trội, Đức sẽ giành chiến thắng 2-0 trước Paraguay. Trong khi đó, với những trận đấu gần đây đều để thủng lưới, Sportsmole cũng chọn Đức thắng Paraguay, nhưng là với tỷ số 2-1.

Các chuyên gia của The Athletic cũng chắc nịch: Đức thắng! Squawka chọn Đức thắng Paraguay 1 đến 2 bàn và không để thủng lưới.

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

Paraguay: Gill; Caceres, Alderete, Velazquez, Alonso; Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio; Avalos, Enciso.