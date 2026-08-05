Nhà cầm quân Australia tiếp quản ghế nóng từ Jorge Jesus, người chia tay Al-Nassr sau khi giúp CLB vô địch Saudi Pro League mùa trước để nhận lời dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha.

Đáng chú ý, mới chỉ 8 tháng trước, Ange Postecoglou bị Nottingham Forest sa thải sau 39 ngày làm việc. Chiến lược gia 60 tuổi đặt bút ký hợp đồng thời hạn 2 năm với Al-Nassr.

Ronaldo gặp gỡ tân HLV Postecoglou - Ảnh: Al-Nassr FC

CLB lập tức đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội hình ảnh Postecoglou ôm chào Ronaldo ở buổi hội quân đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu của bộ đôi được kỳ vọng tiếp tục mang về thành công cho Al-Nassr.

Ronaldo vừa kết thúc kỳ nghỉ sau World Cup 2026, giải đấu mà Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 trước nhà vô địch Tây Ban Nha.

Gần một tháng qua, siêu sao 41 tuổi cùng vợ và các con tận hưởng kỳ nghỉ tại đảo Mallorca trước ngày trở lại hội quân.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng có mặt trên khán đài theo dõi trận giao hữu giữa Al-Nassr và Almeria, sẵn sàng bước vào mùa giải mới với mục tiêu bảo vệ ngôi vương Saudi Pro League.

Theo các nguồn tin, Ronaldo hiện vẫn là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng, mức thu nhập lên tới 488.000 bảng Anh mỗi ngày.

Tuy nhiên, phía sau tham vọng của Al-Nassr là thông tin không mấy tích cực về tình hình tài chính. Báo chí Saudi Arabia cho biết, đội bóng đang đối mặt khó khăn về dòng tiền, khiến kế hoạch chuyển nhượng bị đình trệ và việc chi trả lương cho cầu thủ bị chậm.

Tờ Al-Riyadiyah tiết lộ, một số thành viên đội một chỉ nhận được tiền lương tháng 6 theo từng đợt. Trong lúc ban lãnh đạo Al-Nassr đang tìm cách thanh toán các khoản còn tồn đọng.