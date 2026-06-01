Video bàn thắng Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (nguồn: VTV)

Cristiano Ronaldo đã có màn đáp trả hoàn hảo trước những chỉ trích sau trận hòa Congo khi lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha vùi dập Uzbekistan 5-0 ở lượt trận thứ 2 bảng K World Cup 2026.

Quan trọng hơn, siêu sao 41 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau, một cột mốc gần như không tưởng trong bóng đá hiện đại.

Ngay từ những phút đầu, Bồ Đào Nha đã áp đảo hoàn toàn. Ronaldo mở tỷ số bằng pha dứt điểm cận thành trước khi Nuno Mendes nhân đôi cách biệt với một tình huống đá phạt bất ngờ.

Uzbekistan từng đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị VAR từ chối. Trước khi hiệp 1 khép lại, Ronaldo hoàn tất cú đúp từ đường chuyền của Bruno Fernandes, nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp 2, sức ép của Bồ Đào Nha không hề giảm. Một bàn phản lưới nhà khiến Uzbekistan hoàn toàn sụp đổ trước khi Rafael Leao ấn định chiến thắng 5-0 bằng cú dứt điểm đẹp mắt.

Ronaldo còn bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick khi không tận dụng được sai lầm của thủ môn Abduvohid Nematov.

Với hai bàn thắng này, Ronaldo vượt qua huyền thoại Eusebio để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha trong lịch sử World Cup.

Bàn thắng: Ronaldo 6', 39', Nuno Mendes 17', Khusanov 60'/phản lưới, Leao 87'.

Đội hình xuất phát:

Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo.

Uzbekistan (5-4-1): Nematov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov, Nasrullaev, Karimov; Shukurov, Hamrobekov, Ganiev, Fayzullayev; Shomurodov.