Argentina là đội bóng đầu tiên giành vé tham dự VCK World Cup 2026, với chiến dịch vòng loại Nam Mỹ thành công.

Mặc dù có 195 lần khoác áo ĐTQG, ghi đến 114 bàn thắng nhưng Messi vẫn chưa khẳng định liệu anh có tiếp tục mặc chiếc áo màu xanh nhạt trong ngày hội bóng đá hè năm sau hay không.

Messi muốn đạt thể trạng tốt nhất trước World Cup 2026 - Ảnh: CNN

Chia sẻ trên tạp chí SPORT của Tây Ban Nha, Messi thừa nhận, anh "không muốn trở thành gánh nặng" của đội tuyển Argentina.

"Thật đặc biệt khi chơi cho ĐTQG, nhất là trong các giải đấu chính thức. Đặc biệt hơn nếu xét đến ý nghĩa của World Cup, bởi Argentina đang là nhà đương kim vô địch.

Nhưng như tôi đã nói, bản thân không muốn trở thành gánh nặng của đội bóng. Tôi muốn khỏe mạnh về mặt thể chất, để chắc chắn có thể giúp đỡ và đóng góp cho đoàn quân Albicelestes.

Mùa giải ở Mỹ khác nhiều so với châu Âu. Inter Miami sẽ có giai đoạn tiền mùa giải ngay đầu năm, và chơi nhiều trận trước thềm World Cup.

Tôi sẽ xem xét mọi việc diễn ra thế nào qua từng ngày, xác định mình thực sự đủ thể lực như mong muốn để tham dự giải đấu."

HLV Lionel Scaloni mới đây vẫn điền tiên Messi vào đội hình tập trung cho các trận giao hữu trong tháng 11. Tuy vậy, thuyền trưởng người Argentina cũng cho biết:

"Argentina lúc này có thể chơi theo cùng một lối đá với Messi hoặc không có Messi. Điều đó trước đây phức tạp hơn vì chúng tôi phải thay đổi một số cầu thủ."