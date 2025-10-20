|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 7
|
19/10
18:00
|
PVF-CAND 2-2 Đông Á Thanh Hóa
|
FPT Play, TV360+9
|
19/10
18:00
|
Hải Phòng 3-0 Hoàng Anh Gia Lai
|
FPT Play, TV360+10
|
19/10
19:15
|
CA TP. Hồ Chí Minh 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
|
FPT Play, VTV5, HTV thể thao, MyTV, SCTV, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 8
|
19/10
|
Tottenham 1-2 Aston Villa
|
K+ SPORT 1
|
19/10
|
Liverpool 1-2 Manchester Utd
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 9
|
19/10
|
Elche 0-0 Ath.Bilbao
|
SCTV 17
|
19/10
|
Celta Vigo 1-1 Real Sociedad
|
SCTV 17
|
19/10
|
Levante 0-3 Rayo Vallecano
|
SCTV 17
|
20/10
|
Getafe 0-1 Real Madrid
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 7
|
19/10
|
Como 2-0 Juventus
|
ON FOOTBALL
|
19/10
|
Cagliari 0-2 Bologna
|
ON FOOTBALL
|
Genoa 0-0 Parma
|
ON SPORTS +
|
19/10
|
Atalanta 0-0 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
20/10
|
AC Milan 2-1 Fiorentina
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 7
|
19/10
|
Freiburg 2-2 Frankfurt
|
TV 360
|
19/10
|
St. Pauli 0-3 Hoffenheim
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 8
|
19/10
|
Lens 2-1 Paris
|
ON SPORTS NEWS
|
19/10
|
Lorient 3-3 Brestois
|
ON SPORTS
|
Rennes 2-2 AJ Auxerre
|
ON SPORTS NEWS
|
Toulouse 4-0 Metz
|
ON SPORTS +
|
20/10
|
Nantes 0-2 Lille
|
ON SPORTS NEWS
