resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 08T203203Z_1801732927_UP1ELC81L1D3I_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND WOL MUN (1).jpg
MU nhập cuộc ấn tượng và nhanh chóng tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành Wolves
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 08T203141Z_1089599052_UP1ELC81L0R3H_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND WOL MUN.jpg
Thủ môn Johnsonte phải làm việc vất vả
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 08T203203Z_1801732927_UP1ELC81L1D3I_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND WOL MUN (2).jpg
Cunha suýt ghi bàn vào lưới đội bóng cũ
G7rJcWDbcAAVEMu.jpg
Phút 25, dù Cunha chuyền sửa lưng trong vòng cấm nhưng Bruno Fernandes vẫn nỗ lực quay người dứt điểm mở tỷ số cho MU
G7rInAQXoAAIydn.jpg
G7rIKjHXIAAWtXo.jpg
Niềm vui của thủ quân người Bồ Đào Nha
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 08T203934Z_193616798_UP1ELC81LDX3R_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND WOL MUN.jpg
Tuy nhiên, sự chủ quan cuối hiệp một khiến MU phải trả giá
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 08T203934Z_193616798_UP1ELC81LDX3R_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND WOL MUN (1).jpg
Bellegarde đá nối cự ly gần san hòa 1-1
G7rML GWAAEmv7L.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
resources_premierleague_pulselive_com 2250162427.jpg
Ngay đầu hiệp 2, Mbeumo nâng tỷ số lên 2-1 sau tình huống dàn xếp ăn ý của đội khách
resources_premierleague_pulselive_com Mbeumo (1).jpg
Mbeumo lên tiếng trở lại
resources_premierleague_pulselive_com Mbeumo.jpg
Phút 62, Mason Mount âm thầm lẻn xuống phá bẫy việt vị đệm cận thành ghi bàn thứ 3
G7rTraXWkAAz0Vm.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 08T214213Z_617568919_UP1ELC81OAB56_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND WOL MUN.jpg
MU càng đá càng hay. Bruno Fernandes ấn định chiến thắng 4-1 trên chấm 11m, sau khi Mosquera để bóng bật tay trong vòng cấm
G7rcXb_WAAEe1rG.jpg
Đồng đội chúc mừng thủ quân người Bồ Đào Nha
G7rZKVHXkAEwBAD.jpg
Với chiến thắng giòn giã này, MU leo lên vị trí thứ 6 trên BXH

Nguồn ảnh: Premier League, MUFC, Wolves FC, BR Football