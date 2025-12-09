Nguồn ảnh: Premier League, MUFC, Wolves FC, BR Football
Kết quả bóng đá hôm nay 9/12/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Xuất sắc vượt qua U22 Indonesia 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Banatao, U22 Philippines giành tấm vé đầu tiên vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
ĐT nữ Myanmar tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Malaysia 3-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.
HLV Kim Sang Sik cho các cầu thủ U22 Việt Nam tập thêm nhiều phương án tấn công cho trận gặp U22 Malaysia, nhằm lấy trọn 3 điểm và giành vé bán kết SEA Games 33.
U22 Việt Nam hưởng lợi khi U22 Indonesia thất bại ở trận ra quân SEA Games 33. Tấm vé bán kết nằm trong tầm tay thầy trò HLV Kim Sang Sik, nhưng để đi xa hơn sẽ cần phải khác.