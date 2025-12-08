1. Một tiếng đồng hồ chơi như mộng du, và nửa tiếng sau với thứ bóng đá nhạt nhòa phơi bày toàn bộ lỗ hổng của một Real Madrid rệu rã, đang lao dốc ở La Liga.

Cuộc khủng hoảng của Real Madrid lại một lần nữa trở nên trầm trọng hơn, trái ngược với những gì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thể hiện trước Bilbao trong trận đá sớm vòng 19.

Mbappe và Real Madrid thi đấu bạc nhược. Ảnh: Diario AS

Thiếu cả năng lực lẫn ý tưởng, thiếu tinh thần chiến đấu, mắc nhiều lỗi, và ngày càng bất mãn với trọng tài. Có thể gói gọn trận đấu của Real Madrid như thế.

Một Celta Vigo xuất sắc đã bóc trần đội chủ nhà. Bất chấp Xabi Alonso bào chữa như thế nào cũng không thể che lấp được việc đội bóng lao vào cơn xoáy khủng hoảng.

Sự bất lực thể hiện qua việc Real Madrid rời sân với hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu, lần lượt Fran Garcia và Alvaro Carreras; bên cạnh Endrick ngồi ngoài sân cũng bị thẻ đỏ.

Thực ra, ngay cả khi còn 10 hay đủ 11 cầu thủ, Real Madrid là một tập thể mất phương hướng, không tìm thấy bóng dáng lối chơi của mình.

Từ chỗ dẫn Barca 5 điểm sau trận “Siêu kinh điển”, Real Madrid giờ đã rơi xuống vị trí bị đối thủ bỏ lại 4 điểm. Họ chỉ có 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

Vị trí của Real Madrid – sau khi rơi 9 trong tổng số 15 điểm có thể giành được – ở gần Villarreal hơn là ngôi đầu của Barca.

Real Madrid mất Militao. Ảnh: Diario AS

2. Real Madrid bước vào trận như thể đây chỉ là ngày “nghỉ”, giữa chuyến làm khách tại San Mames và trận gặp Man City.

Dù đã 36 ngày không thi đấu ở Bernabeu, cuộc trở lại này không đủ để khơi dậy năng lượng cho đội chủ nhà. Phối hợp pressing lỏng lẻo, kiểm soát bóng rối rắm dù Arda Guler xuất phát, “Los Blancos” gần như phó mặc trận đấu cho Celta Vigo.

Những tiếng huýt sáo quen thuộc vang lên trên khán đài, thể hiện sự bực bội với thái độ uể oải của các cầu thủ áo trắng.

Celta Vigo xử lý bóng mượt mà, vượt qua tuyến giữa Real Madrid dễ dàng và liên tục đe dọa bằng những pha xâm nhập của Pablo Duran. Một loạt pha bóng gây chao đảo trước khung thành Thibaut Courtois.

Sau 15 phút đầu bất ổn, Xabi Alonso phải gọi nhóm cầu thủ Tchouameni, Vinicius, Bellingham… để chấn chỉnh trong lúc trận đấu tạm dừng vì Ilaix Moriba nằm sân. Họ như đang rã rời từng khớp.

Cơ hội tốt nhất của Madrid là cú đánh đầu của Eder Militao sau quả phạt góc, buộc thủ thành Radu phải tung người cản phá.

Trận đấu của những chiếc thẻ đỏ. Ảnh: Diario AS

Rồi tai họa ập đến với chính trung vệ người Brazil. Trong nỗ lực chặn Duran, Militao ngã xuống đầy đau đớn. Anh không thể tự rời sân. Chẩn đoán ban đầu là rất đáng lo ngại.

Danh sách chấn thương của Real Madrid dài thêm. Trước đó có Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Mendy và Dean Huijsen.

3. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, Real Madrid chỉ thực sự nhô lên đôi chút: Guler sút chệch khung thành vài centimet; còn pha đối mặt của Vinicius bị Radu từ chối.

Real Madrid có tiến bộ, nhưng Duran vẫn là mối đe dọa nguy hiểm. Từ đường chuyền tinh tế của Borja Iglesias, anh lại khiến Courtois phải cảnh giác.

Sau giờ nghỉ, Celta Vigo mất Duran vì vấn đề ở vai, nhưng họ không mất sự sắc sảo. Williot Swedberg – người vào thay – đã chiếm lĩnh sân khấu Bernabeu.

Swedberg vào sân hiệp 2 và ghi cú đúp. Ảnh: Diario AS

Từ quả tạt tầm thấp của Zaragoza, Swedberg băng vào dứt điểm rất tinh tế trong tư thế khó. Pha bóng khiến Real Madrid rung lên báo động.

Rodrygo lập tức vào thay Asencio. Thế nhưng, bàn thua không đánh thức Real, mà làm họ rối loạn như một đội bóng hạng B.

Fran Garcia mất kiểm soát, phạm hai lỗi trong vòng 2 phút, bị truất quyền thi đấu. Xabi Alonso đứng nhìn với ánh mắt tuyệt vọng. Ông tung Gonzalo Garcia vào thay Guler.

Mbappe hầu như không tồn tại và Real Madrid nhạt nhòa, chỉ có cú đánh đầu chệch khung thành của Gonzalo trong khoảng 20 phút cuối.

Bước vào thời gian bù giờ, Carreras cũng “đi tắm”. Lợi thế hơn người được Celta Vigo khai thác với pha tấn công đẹp mắt, Iago Aspas chuyền kiểu “lườm rau gắp thịt” vào vòng cấm, Swedberg vượt qua Courtois ấn định kết quả 2-0.

Real Madrid rơi tự do. Buổi tối trở về Bernabeu chìm trong sự thất vọng. Phía trước là Man City, đúng vào lúc đội của Alonso khủng hoảng nhất.