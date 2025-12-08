Xabi Alonso và dàn sao Real Madrid vừa trải qua đêm ác mộng ở Bernabeu, nơi họ tiếp Celta Vigo ở vòng 16 La Liga. Không chỉ để thua trắng 0-2, ‘Kền kền’ còn mất người vì chấn thương - Militao sớm phải rời sân ở phút 24, và nhận đến 3 chiếc thẻ đỏ, gồm Fran Garcia (2 thẻ vàng – 64’), Carreras (90+2’) và Endrick ở bên ngoài sân.

Real Madrid từ chỗ hơn Barca 5 điểm vào cuối tháng 10, hiện để kém đối thủ 4 điểm. Ảnh: Livescore

Một đòn giáng thực sự cho Real Madrid, khi phía trước họ là đại chiến với Man City ở lượt trận thứ 6 vòng bảng Champions League.

Kết quả còn khiến họ từ chỗ hơn 5 điểm kình địch Barca vào cuối tháng 10, giờ tình thế đảo chiều ngược lại, để kém đối thủ 4 điểm (40 và 36).

Thực tế, những vòng đấu gần đây, Real Madrid chơi rất kém, chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất (thua 1, hòa 3), tổng cộng đánh rơi tới 9 điểm so với 15 điểm tối đa có thể giành được.

Giữa kết quả đáng thất vọng ấy là những tin tức về sự bất ổn, mâu thuẫn trong phòng thay đồ Real Madrid bị rò rỉ, với một nhóm cầu thủ trụ cột chống đối Xabi Alonso.

Nhóm này có những cái tên được nhắc đến như Vinicius, Valverde, Rodrygo, Brahim, Endrick và Mendy. Họ bất mãn về chiến thuật, cách tiếp cận và phân chia trách nhiệm trong đội của nhà cầm quân 44 tuổi.

Một số trụ cột muốn CLB đưa Zidane về thay Xabi Alonso nhưng Chủ tịch Perez không vội đưa ra quyết định. Ảnh: Defensa

Jude Bellingham được cho cũng có những điều không hài lòng với Xabi Alonso. Chỉ Huijsen, Carreras, Courtois, Guler và Mbappe là hoàn toàn ủng hộ ông thầy người Tây Ban Nha.

Có thông tin, một số trụ cột đã yêu cầu lãnh đạo Real Madrid đưa Zinedine Zidane trở lại thay Xabi Alonso, người có vẻ không thực sự quản lý được phòng thay đồ Bernabeu.

Defensa đưa tin, đã có cuộc gặp nóng giữa Chủ tịch Florentino Perez và Xabi Alonso, nhưng trước mắt ghế của cựu thuyền trưởng Leverkusen vẫn được đảm bảo, ít nhất là cho đến hết 2025.

Nguồn này cho hay, ‘ông trùm’ Perez sẽ không sa thải Xabi Alonso ngay cả khi Real Madrid để thua Man City vào đêm thứ Tư này. Vị chủ tịch vẫn có niềm tin Xabi là người phù hợp để dẫn dắt Real Madrid, và khó có việc Zidane trở lại do đã hoàn toàn hướng đến công việc ở tuyển Pháp.