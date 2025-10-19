Hoặc là áp lực, hoặc là adrenaline tràn lên khi ra sân trong một trận đấu có Arsene Wenger và Thierry Henry dự khán, bên cạnh Fabio Capello cùng HLV Rino Gattuso trên khán đài.

Đối với Como và Nico Paz, những sự hiện diện đó trở thành nguồn năng lượng đặc biệt, trong cuộc tiếp đón Juventus ở vòng 7 Serie A 2025/26.

Como thi đấu rất hay. Ảnh: Como 1907

Đội chủ nhà Como ban đầu xếp Jacobo Ramon ở hàng thủ, nhưng anh dính chấn thương trong lúc khởi động, buộc HLV Cesc Fabregas phải tung Diego Carlos vào từ phút đầu tiên.

Juventus thì thay đổi chiến thuật, quay lại với hàng thủ 4 người. Igor Tudor xem đây là màn tổng duyệt cho đại chiến Champions League với Real Madrid tại Bernabeu vào đêm thứ Tư tới.

Trong hiệp 1, Juventus chơi như một người thợ may vụng về, không biết cầm kim luồn chỉ. Ngay từ đầu, đội bóng sọc đen trắng đã bị Como thử lửa và gặp nhiều lúng túng.

Ngay phút thứ 4, Como đã vượt lên dẫn trước từ một tình huống phạt góc. Nico Paz khởi xướng pha bóng, Da Cunha chạm nhẹ rồi đánh gót lại cho tiền vệ người Argentina. Số 10 của Como tạt bóng hoàn hảo sang cột xa để Marc Kempf băng vào đệm bóng chân trái tung lưới đội khách.

Mối liên kết giữa Yildiz và Conceicao là điểm sáng hiếm hoi của Juventus. Tuy vậy, hàng thủ Como hoạt động rất hiệu quả.

Sau nửa tiếng đồng hồ, Morata có cơ hội rõ rệt từ đường chuyền của Nico Paz, song cú cứa lòng của anh bị Di Gregorio cản phá.

Juventus gây nhiều thất vọng. Ảnh: Como 1907

Hiệp 2 bắt đầu với việc Jacobo Ramon vào thay Diego Carlos – người mà chính anh đã phải thế chỗ trước đó vì chấn thương nhưng lại kịp bình phục.

Como chơi hay hơn, với những cơ hội rõ ràng. Juventus trở nên yếu ớt. Tudor tung Vlahovic vào sân để tăng cường tấn công, nhưng không hiệu quả.

Chính Como biết cách kết liễu trận đấu. Nico Paz ghi một trong những bàn đẹp nhất mùa giải ở phút 79: đột phá từ cánh phải vào trung lộ, loại Cambiaso rồi dứt điểm chính xác.

Como chủ động pressing và dâng cao. Sau 73 năm họ mới lại thắng Juventus. Trong khi đó, “Bà đầm già” thua trận đầu tiên ở Serie A, đầy bất an đấu Real Madrid.

Ghi bàn: Marc Kempf 4’, Nico Paz 79’.