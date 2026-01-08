Nguồn tin từ Tuttosport cho hay, MU đã tiếp cận, mời Simone Inzaghi làm HLV trưởng mới của đội, sau khi sa thải Ruben Amorim.

Simone Inzaghi 'chê' MU. Ảnh: Football365

Để lôi kéo nhà cầm quân đang dẫn dắt Al-Hilal tại Saudi Pro League, MU được cho sẵn sàng chi bạo, biến Inzaghi thành HLV nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh, tức vượt cả Pep Guardiola, người đang được Man City trả 20 triệu bảng/năm (23 triệu euro/năm).

Tuy nhiên, điều MU nhận được là cái lắc đầu từ cựu thuyền trưởng Inter Milan. Simone Inzaghi không quan tâm ngồi ‘ghế nóng’ ở Old Trafford và chỉ muốn tập trung công việc tại Al-Hilal.

Trước khi chuyển đến Saudi Arabia vào mùa hè 2025, Inzaghi từng giúp Inter Milan vô địch Serie A, 2 Cúp QG Italia, 2 lần vào chung kết Cúp C1 (2023, 2025).

Theo các nguồn tin, lương của Simone Inzaghi tại Al-Hilal vào khoảng 23 triệu euro/năm. Đến đây thì người ta hiểu vì sao, ông dễ dàng từ chối MU tức khắc, khi nhận được lời đề nghị.

De Zerbi 'nộp đơn' làm HLV trưởng mới MU. Ảnh: Teamtalk

Trong khi Inzaghi ‘chê’ MU thì một nhà cầm quân khác người Italia, và không xa lạ với Ngoại hạng Anh là Roberto De Zerbi được cho sẵn sàng rời Marseille để trở thành HLV trưởng mới của ‘Quỷ đỏ’ vào cuối mùa.

Teamtalk cập nhật tình hình: MU đang cân nhắc chọn Roberto De Zerbi, trong bối cảnh Tottenham cũng rất ngưỡng mộ ông từ lúc còn dẫn dắt Brighton.

Tuy nhiên, De Zerbi chỉ muốn tìm kiếm thử thách tại Old Trafford, xem đó là “cơ hội trong mơ” để trở thành HLV trưởng lâu dài của MU.

Việc bổ nhiệm De Zerbi có thể diễn ra vào mùa hè, còn trước mắt MU hướng đến việc chọn một HLV tạm quyền để nắm đội trong phần còn lại của mùa giải.

Michael Carrick thích vai trò ấy, nhưng Ole Solskjaer mới là ứng viên sáng giá nhất. Hiện MU đã có những đàm phán tích cực với cựu thuyền trưởng của họ.