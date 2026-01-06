MU chốt mục tiêu Baleba

Cùng với quá trình sa thải Ruben Amorim và tìm kiếm HLV mới, bộ phận thể thao MU đang triển khai kế hoạch chiêu mộ Carlos Baleba.

MU chốt thương vụ Baleba. Ảnh: BHAFC

Trong kế hoạch chuyển nhượng của MU, Baleba là ưu tiên hàng đầu để xây dựng dự án lâu dài, đặc biệt khi hàng tiền vệ cần làm mới.

Các cuộc đàm phán giữa MU và Brighton trong quá khứ chưa có tiếng nói chung. Đội bóng đến từ Đông Nam nước Anh luôn yêu cầu phí chuyển nhượng không dưới 100 triệu bảng.

Đại diện của MU muốn chốt giá mua Baleba trong khoảng 70 triệu bảng, kèm phụ phí. Tiền vệ 22 tuổi có phong độ không thực sự tốt mùa này, khi anh luôn nghĩ đến việc rời Brighton.

Man City tranh Guehi

Sau các đội MU, Liverpool và Bayern Munich, đến lượt Man City bày tỏ sự quan tâm đến trung vệ Marc Guehi, người chỉ còn nửa năm hợp đồng với Crystal Palace.

Man City đàm phán nhanh Guehi. Ảnh: CPFC

Trận hòa 1-1 gần đây với Chelsea cho thấy nhu cầu cấp thiết của Man City trong việc tăng cường hàng phòng ngự. Pep Guardiola có rất ít lựa chọn ngoài cặp Ruben Dias – Josko Gvardiol.

Chính vì thế, Man City đang đặt vấn đề với Crystal Palace và đại diện của Guehi để thảo luận kế hoạch chuyển nhượng.

Man City có khả năng chia tay Nathan Ake, còn John Stones vắng mặt dài hạn, nên Pep Guardiola cân nhắc kéo Guehi về Etihad ngay tháng Giêng, với khoản phí nhất định – thay vì chờ đến mùa hè ký miễn phí.

Milan muốn có Nathan Ake

Theo báo chí Italia, AC Milan xem Nathan Ake là một trong những mục tiêu quan trọng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Milan liên hệ Nathan Ake. Ảnh: MCFC

Milan nằm trong số các đội có hiệu suất phòng ngự tốt nhất Serie A, hiện đang tự tin đua tranh danh hiệu vô địch với đối thủ cùng thành phố Inter và Napoli.

Từ mục tiêu ban đầu top 4, HLV Max Allegri giờ đây muốn nhiều hơn. Vì thế, Milan muốn bổ sung thêm Nathan Ake – người đáp ứng được nhiều yêu cầu trong các hệ thống phòng ngự khác nhau.

Đại diện Milan sẽ sớm có mặt tại thành phố Manchester để thảo luận Man City về Nathan Ake. Hậu vệ người Hà Lan hiện cũng là mục tiêu của Atletico Madrid.