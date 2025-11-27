Liverpool đang có chuỗi ngày ác mộng, với những trận thua liểng xiểng, sa sút không phanh. Mới nhất, đoàn quân do Arne Slot chỉ huy để thua xấu hổ 1-4 đội bóng đến từ quê hương Hà Lan của ông – PSV Eindhoven, lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League.

Arne Slot đang phải đối mặt với rất nhiều sức ép tại Liverpool. Ảnh: X Fabrizio Romano

Kết quả khiến Liverpool rơi xuống vị trí thứ 13 trong BXH, với 9 điểm (3 thắng, 2 thua). Đừng quên, chỉ vài ngày trước, cũng tại Anfield, Liverpool để thua trắng 0-3 Nottingham Forest, vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Tính từ đầu mùa, các nhà vô địch Premier League đã để thua tới 9 trận trên mọi đấu trường (6 tại Ngoại hạng Anh – tức chiếm 50% số trận đã chơi, 2 ở Cúp C1 và 1 tại League Cup).

Tương lai của Arne Slot tại Anfield vì thế cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Sau mùa đầu tiên kế thừa những gì Jurgen Klopp để lại và gặt quả ngọt vô địch Ngoại hạng Anh, Slot giờ đây mông lung với Liverpool, chưa biết phải làm sao, kể từ lúc mang về những con người mới.

Theo báo chí Anh, lãnh đạo Liverpool cho Arne Slot đến Tết dương lịch 2026 để xoay chuyển tình thế. Trong trường hợp đội bóng vẫn đi xuống, CLB có thể buộc phải quyết định – sa thải ông.

HLV Andoni Iraola (Bournemouth) và Oliver Glasner (Crystal Palace) xuất hiện trong danh sách ứng viên, nhưng Xabi Alonso mới được xem là ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản ‘ghế nóng’ Liverpool từ Arne Slot, với tỷ lệ cược là 3/1.

Xabi nổi lên là ứng viên sáng giá thay Arne Slot làm HLV trưởng Liverpool. Ảnh: UEFA Champions League

Mặc dù có khởi đầu mạnh mẽ ở Bernabeu và mới cùng Real Madrid thắng ngược 4-3 Olympikos nhờ cả 4 bàn của Mbappe, nhưng Xabi Alonso cũng đang phải đối mặt tương lai không chắc chắn.

Nguyên nhân được cho là bởi Xabi không thực sự quản lý được phòng thay đồ Real Madrid, khiến đội chia phe cánh, trong đó có một nhóm cầu thủ tỏ bất mãn thấy rõ, muốn ông bị sa thải.

Có thông tin, Vinicius thậm chí còn ra điều kiện thẳng thừng với Chủ tịch Perez: sẽ không gia hạn hợp đồng, nếu Xabi Alonso còn tại vị.

Trước khi được hưởng niềm vui thắng Olympiakos vào rạng sáng nay (27/11), Real Madrid có chuỗi 3 trận chỉ thua và hòa (2), trong đó tinh thần và sự gắn kết của đội bị đem ra mổ xẻ.

Sếp bự yêu cầu Xabi Alonso nhanh chóng đưa Real Madrid trở lại đúng hướng, khiến mọi thành viên trong đội không ai được phép đặt cái tôi lên trên CLB. Trường hợp không có tiến triển, Chủ tịch Perez sẽ nghiêm túc xem xét việc giữ hay sa thải HLV 44 tuổi.

MB cho biết, người đứng đầu Real Madrid đã có sẵn một giải pháp tức thời, nếu quyết định chia tay Xabi Alonso thì đưa Alvaro Arbeloa từ đội trẻ lên nắm quyền tạm, trước khi tìm ra một người phù hợp dẫn dắt lâu dài ‘Kền kền’.