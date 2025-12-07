3h ngày 8/12, sân Bernabeu:

Real Madrid đã giải tỏa được rất nhiều về mặt tinh thần và tâm lý, khi giành chiến thắng tưng bừng trước Bilbao trên sân San Mames nhờ dấu ấn Kylian Mbappe.

Màn trình diễn từ đầu mùa giải giúp Mbappe được truyền thông Tây Ban Nha so sánh với Cristiano Ronaldo, người nắm giữ nhiều kỷ lục tại Bernabeu và cũng là thần tượng của Kiki.

Mbappe đang bùng nổ. Ảnh: Diario AS

“Kylian đang trên con đường tạo nên lịch sử tại Real Madrid, giống như Cristiano đã làm”, Xabi Alonso khen ngợi.

Nhà cầm quân người xứ Basque giải thích: “Mbappe giống Cristiano bởi tầm ảnh hưởng của cậu ấy với đội, tham vọng mà cậu ấy truyền tải, số lượng bàn thắng... Cậu ấy nằm trong số những người được chọn”.

Trong thời gian qua, khi Real Madrid gặp khó khăn và Xabi Alonso chịu nhiều áp lực, chính Mbappe làm việc để giải quyết những vấn đề.

Ngôi sao người Pháp không chỉ ghi những bàn thắng quan trọng – tham gia vào 9 bàn gần nhất của Real Madrid (7 bàn, 2 kiến tạo) – mà còn khích lệ tinh thần trong phòng thay đồ.

Điều này được chính Alonso thừa nhận: “Việc sinh hoạt hàng ngày với Mbappe rất tốt. Cái khao khát không chỉ làm tốt mọi thứ, mà còn muốn có ảnh hưởng tích cực đến những người khác, là điều mà cậu ấy chia sẻ với Cristiano.

Cái tham vọng đó lan sang phần còn lại của đội. Ở đây, tôi thấy những điểm tương đồng với CR7. Kiki đang ở một thời điểm tuyệt vời”.

Ở Bernabeu, vòng 15 La Liga, Alonso chờ đợi Mbappe tiếp tục tỏa sáng trong cuộc tiếp đón Celta Vigo – đội bóng có lối đá rất khó chịu – với hy vọng rút ngắn cách biệt 4 điểm trước Barcelona.

Đồng thời, Alonso cũng phải cải thiện hàng phòng thủ khi Real Madrid để lộ nhiều khoảng trống sau lưng các hậu vệ, khiến Thibaut Courtois phải làm việc vất vả.

Hệ thống 4-4-2 có thể trở thành công thức cho sự cân bằng. Alonso sử dụng 4 tiền vệ, với Arda Guler và Jude Bellingham ở hai cánh. Cả hai đều có khả năng di chuyển vào trung lộ tạo đột biến.

Alexander-Arnold lại chấn thương. Ảnh: Diario AS

Người đá cặp với Mbappe trên hàng công là Vinicius. Mối quan hệ giữa cầu thủ người Brazil và “Giáo sư” Xabi cải thiện tích cực trong thời gian gần đây, thể hiện qua cái ôm tại San Mames.

Sự kết hợp này trở thành những hợp âm chính để tìm thấy “rock & roll”, thứ bóng đá mà Alonso không ngừng theo đuổi, như khi ông đưa Bayer Leverkusen đến danh hiệu Bundesliga.

Việc Trent Alexander-Arnold tái phát chấn thương và Dani Carvajal chưa trở lại buộc Alonso phải kéo Valverde xuống hậu vệ phải.

Real Madrid cần giải quyết Celta Vigo nhanh nhất, từ đó Alonso có thể cho các trụ cột nghỉ ngơi trước khi đấu Man City ở vòng bảng Champions League (3h ngày 11/12).

Lực lượng:

Real Madrid: Alexander-Arnold, Mendy, Carvajal, Huijsen, Alaba chấn thương.

Celta Vigo: Aidoo, Ristic chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni, Ceballos, Bellingham; Mbappe, Vinicius.

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Alonso, Starfelt, J Rodriguez; Rueda, D Rodriguez, Moriba, Carreira; Zaragoza, Iglesias, Aspas.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.